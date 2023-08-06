«معلومات الوزراء»: الدفع بعربات جولف جديدة في محطة مصر لخدمة ذوي الهمم

كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن استمرار تطوير الخدمات التي تقدمها هيئة السكك الحديدية للركاب، منوهًا بتنفيذ عددٍ من الخدمات المجانية لصالح كبار السن وذوي الهمم في محطات السكة الحديد، وعلى رأسها محطة مصر.

خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة

وأضاف التقرير، أنّ من بين هذه الخدمات عربات جولف، وبوابات إلكترونية مخصصة، وشبابيك مخصصة لكبار السن وذوي الهمم، وكراسي متحركة لنقلهم، مؤكدًا استمرار أعمال تطوير المنظومة سواء نظم الإشارات أو تحويل المزلقانات إلى كباري.

وفي سياقٍ متصل، أكدت هيئة السكة الحديد، مراعاة ذوي الهمم وكبار السن في تصميم محطة سكك حديد صعيد مصر بتخصيص شبابيك لهم، وممرات مختلفة، لافتة إلى أنّ المحطة مُصممة وفق المعايير العالمية.

جهود تطوير السكة الحديد

- توريد 130 جرارًا جديدًا «GE».

- إعادة تأهيل 61 جرارًا بالمنظومة.

- تشغيل قطارات تالجو الإسباني.

- توريد 770 عربة من إجمالي 1350 عربة ركاب جديدة.

- توريد 133 عربة بضائع سطح للحاويات.

- الانتهاء من التطوير الشامل لـ653 مزلقانًا.

- تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 857 كيلومترًا.

- تجديد 1727 مفتاحًا على خطوط السكة الحديد.

- الانتهاء من تطوير 364 محطة.

- جارٍ تطوير 60 محطة مدرجة بالمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.

- تركيب البوابات الإلكترونية والحجز والدفع الإلكتروني بالمحطات.

- الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير ورش كوم أبوراضي وأبوزعبل والفرز.

- رفع كفاءة وتطوير العنصر البشري.