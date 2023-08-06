تنسيق الجامعات 2023.. مؤشرات تنسيق كلية الإعلام الأولية 

مع بداية تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى، يسعى الناجحون في الثانوية العامة وأولياء الأمور لمعرفة مؤشرات التنسيق للعام الجامعي الجديد، لمعرفة الكليات المتاحة لكل شعبة وفقًا للمجموع الذي حصل عليها الطالب والحد الأدنى المطلوب لكل مرحلة فى الشعب الثلاثة «رياضة - علوم - أدبي».

ونستعرض في هذا الإطار تنسيق الجامعات 2023 ومؤشرات كلية الإعلام الأولية.

تنسيق الجامعات 2023.. مؤشرات كلية الإعلام الأولية

وجاءت مؤشرات تنسيق كلية الإعلام الأولية، وفقًا للتحليل الإحصائي للمجمع التكراري الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ من الممكن أن تُصبح توقعات مؤشرات تنسيق كلية الأعلام 2023 الأولية هي 78.29% فأكثر.

مصاريف كلية الإعلام في الجامعات الخاصة 2023

وفي السياق نفسه، كشف عدد من الجامعات الخاصة من خلال موقعها الرسمي أسعار مصاريف كليات الإعلام لعام الدراسي 2024/2023، للراغبين في الالتحاق بها، والتي جاءت كالتالي:

- كلية الإعلام في جامعة أكتوبر: 25 ألف جنيه في العام.

- كلية الإعلام الجامعة الحديثة: 21 ألف جنيه.

- كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: 55 ألف جنيه.

- كلية الإعلام في جامعة الأهرام الكندية: 40 ألف جنيه.

- كلية الإعلام في جامعة مصر الدولية: 49350 جنيهًا للترم الواحد.