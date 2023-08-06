وزير الري يستعرض إجراءات حماية وتطوير البحيرات الشمالية

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الدراسات والمشروعات التي تقوم بها أجهزة الوزارة المختصة بالبحيرات الشمالية (المنزلة - إدكو - مريوط - البرلس)، والإجراءات والأعمال اللازمة للحفاظ على اتزانها المائي والبيئي.

واستعرض وزير الري، خلال الاجتماع، مجهودات تطوير البحيرات والتي تتم بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، والاستمرار في تطوير بحيرة المنزلة وتحسين نوعية المياه بها الأمر الذي ينعكس على تنمية الثروة السمكية وتأمين فرص عمل لعدد كبير من الصيادين وتحسين دخولهم، كما استعرض موقف الاتزان البيئي ببحيرات إدكو ومريوط، وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة وتحسين نوعية المياه بهما.

إجراء دراسات بحثية متكاملة للاتزان المائي والبيئي لكافة البحيرات الشمالية

ووجه «سويلم» بإجراء دراسات بحثية متكاملة للاتزان المائي والبيئي لكافة البحيرات الشمالية تشتمل على قياس مؤشرات نوعية المياه بالبحيرات، وتحديث بيانات كميات مياه الصرف الزراعي التي تُلقى بهذه البحيرات، وأيضا دراسة مدى تأثير دخول مياه البحر المتوسط للبحيرات على الاتزان القائم بين المياه الجوفية العذبة والمياه المالحة في الطبقات الأرضية تحت السطحية وتأثير ذلك على زيادة درجة الملوحة بالمياه الجوفية بشمال الدلتا.

استمرار حركة تبادل وتجديد المياه بين البحر المتوسط وبحيرة المنزلة

وصرح بأنه وللعمل على تطوير وتنمية البحيرات الشمالية وتحسين نوعية المياه وزيادة الثروة السمكية بها، نفذت هيئة حماية الشواطئ عملية حماية وتكريك بوغازي أشتوم الجميل المغذيين لبحيرة المنزلة، وذلك لحماية هذا البواغيز من الإطماءات والحفاظ عليها مفتوحه بشكل دائم بما يسمح باستمرار حركة تبادل وتجديد المياه بين البحر المتوسط وبحيرة المنزلة، مشيرًا إلى تنفيذ أعمال حماية وإنشاء ألسنة ببوغازي الجميل 1 و2 وبوغاز الصفارة، وتطهير القنوات الشعاعية علي امتداد بوغازي الجميل 1 و2، وتكريك المنطقة الممتدة جنوب مثلث الديبة (الصفارة)، وتطهير قنوات الصفارة والرطمة والبط، وإنشاء حواجز معدنية وبوابات أسفل كوبري الجميل 1 وكوبري بوغاز الصفارة.

كما تم تنفيذ حائط بحري بطول 3 كيلومترات كمرحلة أولي لحماية منطقة شرق حائط عزبة البرج بطوال أبو الروس، وجار استكمال إجراءات طرح المرحلة الثانية بطول 1.70 كيلومتر والمنتظر طرحها خلال شهر أغسطس الجاري، على أن يتم تقييم الأعمال بالمرحلتين الأولي والثانية للاستكمال حماية المنطقة البالغ طولها الإجمالي حوالي 12 كيلومترًا؛ لحماية المزارع السمكية بمنطقة طوال أبو الروس البالغ مساحتها 4500 فدان.