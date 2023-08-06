53 مخالفة مرورية لا يجوز التصالح عليها.. بعضها غرامته تصل إلى 5 آلاف جنيه

حدد قانون المرور المعمول به حالياً ولائحته التنفيذية، المخالفات والعقوبات التي يتعرض لها قائدي المركبات، وبينها مخالفات لا يجوز التصالح عليها، فضلا عن قيم الغرامات التي يتم تحصيلها حال ارتكاب المخالفات المرورية، موضحا أنّ هناك مخالفات تُضاعف قيمة الغرامة المالية لها على قائد السيارة عند تكرار ارتكاب نفس المخالفة المرورية التي ارتكبها خلال فترة 6 أشهر.

قانون المرور الحالي

ووفقا لـ قانون المرور المعمول به حاليًا، هناك بعض المخالفات المرورية تصل غرامتها لـ5000 جنيه بحد أقصى، وبعض الحالات التي لا يجوز التصالح فيها، وحال سحب الرخصة في غير حالات الإيقاف، أو الإلغاء يتم استخراج تصريح لمدة شهر في حالة عدم وصول الرخصة للمرور المختص.

مخالفات لا يجوز التصالح عليها

ـ مخالفة التوكتوك لخط السير لا يجوز التصالح عليها، وتتراوح غرامتها بين 500 جنيه وتصل لـ1000 جنيه.

ـ استخدام التوكتوك في نقل غير الأشخاص، لا يجوز التصالح عليها، وتتراوح غرامتها بين 500 جنيه وتصل لـ1000 جنيه.

ـ تعمد السير عكس الاتجاه لا يجوز التصالح عليها، وتتراوح غرامتها بين 500 جنيه وتصل لـ1000 جنيه.

ـ مخالفة خط السير لسيارات الأجرة، لا يجوز التصالح عليها، وتتراوح غرامتها بين 500 جنيه وتصل لـ1000 جنيه.

ـ عدم تركيب جهاز محدد للسرعة، لا يجوز التصالح عليها، وتتراوح غرامتها بين 1500 جنيه وتصل لـ3000 جنيه.

ـ قيادة مركبة بدون رخصة تسيير، لا يجوز التصالح عليها، وتتراوح غرامتها بين 1000 وتصل لـ2000 جنيه.

ـ تركيب أجهزة تنبيه مخالفة للقانون، لا يجوز التصالح عليها، وتتراوح غرامتها بين 500 وتصل لـ1000 جنيه.

ـ تركيب مصابيح مخالفة للقانون، لا يجوز التصالح عليها، وتتراوح غرامتها بين 500 وتصل لـ1000 جنيه.

ـ تركيب سرينة هوائية، لا يجوز التصالح عليها، وتتراوح غرامتها بين 500 جنيه وتصل لـ1000 جنيه.

ـ تعمد تعطيل حركة المرور، لا يجوز التصالح عليها، وتتراوح غرامتها بين 300 وتصل لـ1500 جنيه.

ـ عدم تركيب جهاز تسجيل البيانات، لا يجوز التصالح عليها، وتتراوح غرامتها بين 1500 وتصل لـ3000 جنيه.

ـ عدم وضوح اللوحات المعدنية، لا يجوز التصالح عليها، وتتراوح غرامتها ما بين 300 جنيه وتصل لـ1500 جنيه.

ـ القيادة تحت تأثير مواد مخدرة، لا يجوز التصالح عليها، وتتراوح غرامتها بين 1000 وتصل لـ3000 جنيه.

ـ القيادة تحت تأثير مواد مسكرة، لا يجوز التصالح عليها، وتتراوح غرامتها بين 1000 وتصل لـ3000 جنيه.

ـ عدم صلاحية الفرامل، لا يجوز التصالح عليها، وتتراوح غرامتها بين 300 وتصل لـ1500 جنيه.

ـ عدم توافر شروط الأمان والمتانة، لا يجوز التصالح عليها.

ـ عدم صلاحية الأنوار، لا يجوز التصالح عليها.

ـ الامتناع عن نقل الركاب، لا يجوز التصالح عليها، وتتراوح غرامتها بين 300 وتصل لـ1500 جنيه.

ـ عدم تشغيل العداد، لا يجوز التصالح عليها، وتتراوح غرامتها بين 300 وتصل لـ1500 جنيه.

ـ تقاضي أجر أكثر من المقرر، لا يجوز التصالح عليها، وتتراوح غرامتها بين 300 وتصل لـ1500 جنيه.

ـ تحميل ركاب زيادة، لا يجوز التصالح عليها، وتتراوح غرامتها بين 300 وتصل لـ1500 جنيه.

ـ التحميل من خارج الموقف، لا يجوز التصالح عليها، وتتراوح غرامتها بين 300 وتصل لـ1500 جنيه.

ـ وجود خلل بالعداد، لا يجوز التصالح عليها، وتتراوح غرامتها بين 300 وتصل لـ1500 جنيه.

ـ تحميل ركاب على الأجزاء الخارجية للسيارة، لا يجوز التصالح عليها، وتتراوح غرامتها بين 20 وتصل لـ50 جنيها.

ـ عدم تركيب اللوحات المعدنية المنصرفة، لا يجوز التصالح عليها، وتتراوح غرامتها بين 300 وتصل لـ1500 جنيه.

ـ استعمال لوحات معدنية غير مرخصة، لا يجوز التصالح عليها، وتتراوح غرامتها بين 300 وتصل لـ1500 جنيه.

ـ استعمال اللوحات المعدنية التجارية في غير الغرض المرخصة من أجله، لا يجوز التصالح عليها، وتتراوح غرامتها بين 100 وتصل لـ500 جنيه.

ـ بيانات اللوحات غير ظاهرة، لا يجوز التصالح عليها، وتتراوح غرامتها بين 300 وتصل لـ1500 جنيه.

ـ انتهاء إيصال سحب رخصة التسيير، لا يجوز التصالح عليها، وتتراوح غرامتها بين 1000 وتصل لـ2000 جنيه.

ـ انتهاء رخصة التسيير، لا يجوز التصالح عليها، وتتراوح غرامتها بين 1000 وتصل لـ2000 جنيه.

ـ تركيب ستائر تحجب الرؤية، لا يجوز التصالح عليها.

ـ زجاج ملون يحجب الرؤية، لا يجوز التصالح عليها.

ـ كسر بزجاج العربية، لا يجوز التصالح عليها.

ـ قيادة السيارة دون عداد، لا يجوز التصالح عليها.

ـ اعتداء قائد المركبة على رجل المرور، لا يجوز التصالح عليها، وتتراوح غرامتها بين 300 وتصل لـ1500 جنيه.

ـ عدم صلاحية الإطارات، لا يجوز التصالح عليها.

ـ عدم الإخطار عن التغيير بالأجزاء الجوهرية للمركبة، لا يجوز التصالح عليها.

ـ مخالفة شروط منح الرخصة التجارية، لا يجوز التصالح عليها.

ـ وقوف المركبة ليلا بدون إضاءة الأنوار، لا يجوز التصالح عليها.

ـ عدم استعمال الأنوار ليلا أثناء القيادة، لا يجوز التصالح عليها.

ـ عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين، لا يجوز التصالح عليها، وتتراوح غرامتها ما بين 100 وحتى 500 جنيه.

ـ حيازة أجهزة لـ كشف الرادار، لا يجوز التصالح عليها، وتتراوح غرامتها بين 1500 وحتى 3000 جنيه.

ـ استخدام أجهزة تؤثر على عمل الرادار، لا يجوز التصالح عليها، وتتراوح غرامتها بين 1500 وحتى 3000 جنيه.

ـ استعمال أجهزة لكشف الرادار، لا يجوز التصالح عليها، وتتراوح غرامتها بين 1500 وحتى 3000 جنيه.

ـ استعمال الأنوار المبهرة، لا يجوز التصالح عليها.

ـ استعمال المركبة في مواكب خاصة بدون تصريح، لا يجوز التصالح عليها.

ـ استخدام أكثر من رخصة قيادة، لا يجوز التصالح عليها، وتتراوح غرامتها ما بين 1000 وحتى 5000 جنيه.

ـ الحصول على رخصة قيادة بطريق غير مشروع، لا يجوز التصالح عليها، وتتراوح غرامتها بين 1000 وحتى 5000 جنيه.

ـ استخراج رخصة قيادة بدلا من الرخصة المسحوبة، تتراوح غرامتها بين 1000 إلى 5000 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

ـ عدم الإبلاغ عن حادث ارتكبه وخلّف إصابات، تتراوح غرامتها بين 500 إلى 1000 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

ـ عدم الاهتمام لأمر المصابين رغم تسببه في الحادث، تتراوح غرامتها بين 500 إلى 1000 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

ـ رفض نقل المصابين رغم تسببه في الحادث، تتراوح غرامتها بين 1000 إلى 5000 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

ـ عدم الإخطار عن تغيير محل الإقامة، لا يجوز التصالح عليها.