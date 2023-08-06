فيلم «ع الزيرو» يسجل أقل إيراد يومي في شباك التذاكر منذ عرضه

سجل فيلم «ع الزيرو» بطولة الفنان محمد رمضان أقل إيراد يومي عن أمس السبت، وهو يعتبر الأقل منذ طرحه في دور العرض السينمائي يوم الأربعاء الماضي، إذ حقق الفيلم 805 آلاف جنيه، وفقا للتقرير الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

3 ملايين و752 ألف جنيه إجمالي إيرادات فيلم «ع الزيرو»

وحقق فيلم «ع الزيرو» في أول أيام عرضه بالسينمات إيرادات بلغت 843 ألف جنيه، بينما ارتفعت في اليوم الثاني لتصل لـ 933 ألف جنيه، ومع اليوم الثالث وصلت الإيرادات لأعلى معدلاتها بـ مليون و171 ألف جنيه، قبل أن تنخفض في اليوم الرابع لـ 805 آلاف جنيه، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم بعد 4 أيام في دور العرض السينمائي لـ 3 ملايين و752 ألف جنيه.

تفاصيل فيلم «ع الزيرو»

تدور أحداث الفيلم حول شاب يتورط مع إحدى عصابات تجارة الأعضاء أثناء سعيه لمحاولة توفير المال اللازم لعلاج لنجله المريض، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم من بينهم محمد رمضان، ونيللي كريم، وجومانة مراد، وشريف دسوقي، وإسلام إبراهيم ومحمد لطفي، إضافة إلى الطفل منذر مهران، من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.