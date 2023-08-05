مليون و172 ألف جنيه إيرادات فيلم «ع الزيرو» في ثالث أيام عرضه بالسينما

حقق فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان، إيرادات في شباك تذاكر السينما، أمس الجمعة، قُدرت بمليون و171 ألفا و917 جنيها، ليحتل المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية التي يتصدرها فيلم «مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي، والذي حقق أمس أكثر من مليون و700 ألف جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم «ع الزيرو»

واقتربت إيرادات فيلم «ع الزيرو»، من 3 ملايين جنيه على مدار 3 أيام عرض بالسينما، حيث حقق أول أمس الخميس 933 ألفا و880 جنيها، ويوم الأربعاء 843 ألفا و519 جنيها.

قصة فيلم «ع الزيرو»

من خلال أحداث إنسانية تحمل مزيجًا من التشويق والإثارة، تدور قصة فيلم «ع الزيرو»، من خلال شخصية حمزة الشهيرة بـ«دراجون»، ويقوم بدوره محمد رمضان، والذي يعمل في مجال الموسيقى، ويجد نفسه في مأزق كبير بسبب مرض ابنه الوحيد، ويعمل على توفير نفقات العلاج له، وفي إطار سعيه يتورط مع عصابة تعمل بالاتجار بالبشر.

أبطال فيلم «ع الزيرو»

فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان، ونيللي كريم، وجومانا مراد، وإسلام إبراهيم، وشريف دسوقي، ومحمد لطفي، والطفل منذر مهران، وعدد من ضيوف الشرف.

والعمل من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل الشهير بـ ماندو، وإنتاج جمال العدل وأحمد العدل وستديوهات فوكس.