قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 4 ساعات.. الأماكن والمواعيد

أعلنت محافظة الجيزة قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه لمدة 4 ساعات، تبدأ في 12 منتصف ليل الجمعة وحتى الساعة 4 صباح السبت، لتمكين جهاز مدينة 6 أكتوبر، وبالتنسيق مع الشركة المنفذة، من إتمام أعمال الربط الدائم لخط مياه الشرب المغذي لمناطق هضبة الأهرام والهرم وفيصل على خط المياه المرشحة قطر 1200 مم H.D.P.E عالي الكثافة، والخارج من محطة تنقية مياه 6 أكتوبر المرحلة الأولى.

أماكن انقطاع المياه

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان، تكليف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الجهات المعنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعه إنجاز الأعمال خلال التوقيتات المحددة لضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

وكشفت محافظة الجيزة، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي «هضبة الأهرام، مساكن الضباط، المتحف، مساكن الشباب بالرماية».

توفير سيارات مياه الشرب

وأكدت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات مياه الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة عند الطلب، على رقم الطوارئ 125.