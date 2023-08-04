قطع المياه في عدة مناطق بالجيزة اليوم.. منها الهرم وفيصل

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه مساء اليوم، في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عمل الشركة، وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية لمدينة ناصر بالكامل ومجلس قروي الميمون بمركز الواسطى ببني سويف، فيما سيتم قطع المياه عن مناطق عدة مثل الهرم وفيصل اليوم.

أماكن ومدة قطع المياه بالجيزة

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه لمدة 4 ساعات، تبدأ في الثانية عشر منتصف ليل اليوم الجمعة، وحتى الساعة الرابعة صباح غد السبت، بمناطق «هضبة الأهرام، مساكن الضباط، المتحف، مساكن الشباب بالرماية».

تنفيذ أعمال الربط الدائم بالهرم وفيصل

وأشارت في بيان، إلى أن سبب قطع المياه عن المناطق المشار إليها، لتنفيذ أعمال الربط الدائم لخط مياه الشرب المغذي لمناطق هضبة الأهرام والهرم وفيصل، على خط المياه المرشحة قطر 1200 مم H.D.P.E عالي الكثافة والخارج من محطة تنقية مياه 6 أكتوبر المرحلة الأولى، لافتة إلى توفير سيارات مياه الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ 125.

إعادة ضخ المياه لمدينة ناصر

فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، إعادة ضخ المياه لمدينة ناصر بالكامل ومجلس قروي الميمون بمركز الواسطى، بعد انقطاعها لمدة 12 ساعة لاستكمال أعمال إصلاح على خط 800 ملي جي أر خط طرد محطة مياه أشمنت بمركز ناصر، الأمر الذي يتطلب إيقاف المحطة.