تنسيق طب بشري 2023.. توقعات بانخفاض الحدود الدنيا

تستمر معامل التنسيق بالجامعات الحكومية، في استقبال طلاب المرحلة الأولى، وضمنها الذين يحق لهم تنسيق «طب بشري» 2023، فبحسب موقع التنسيق الإلكتروني، يستمر التنسيق لهذه المرحلة حتى يوم 9 أغسطس الجاري، لطلاب شعبة علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي.

الحدود الدنيا في تنسيق طب بشري 2023

تحليل شرائح المجاميع لنتيجة الثانوية العامة 2023، يشير إلى أنّ مؤشرات تنسيق طب بشري 2023 بالمقارنة بين الحدود الدنيا للمرحلة وأعدادها والأعداد المتوقع قبولها بكليات القطاع الطبي، ستشهد انخفاضا في الحدود الدنيا للالتحاق بكليات الطب البشري في الجامعات، والانخفاض يتراوح بين 3 إلى 4 درجات عن العام الماضي، لتقف كلية الطب البشري عند 372 درجة.

تنسيق طب بشري 2022

حدد موقع التنسيق الإلكتروني، تنسيق طب بشري 2022، مُعلنا عدد من النصائح المهمة لطلاب الثانوية العامة، بشأن كيفية تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى، بداية من كتابة الرقم السري حتى حفظ الرغبات وإجراء بعض التعديلات عليها وطباعتها.

- كلية الطب جامعة المنصورة 387 درجة.

- كلية الطب جامعة دمياط 386 درجة.

- كلية الطب جامعة سوهاج 386 درجة.

- كلية الطب جامعة الزقازيق 385 درجة.

- كلية الطب فاقوس 384 درجة.

- كلية الطب جامعة طنطا 383 درجة.

- كلية الطب جامعة كفر الشيخ 383 درجة.

- كلية الطب جامعة الإسكندرية 382 درجة.

- كلية الطب جامعة القاهرة 381 درجة.

- كلية الطب جامعة أسيوط 381 درجة.

- كلية الطب جامعة بور سعيد 381 درجة.

- كلية الطب جامعة المنوفية بشبين الكوم 380 درجة.

- كلية الطب جامعة جنوب الوادي 380 درجة.

- كلية الطب جامعة عين شمس 380 درجة.

- كلية الطب جامعة الأقصر 379 درجة.

- كلية الطب جامعة بنها 379 درجة.

- كلية الطب جامعة المنيا 378 درجة.