انطلاق فعاليات ملتقى «رؤى وتجارب» لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، فعاليات ملتقى تطوير المناهج «رؤى وتجارب»، بالتعاون مع منظمة «يونيسف»، وذلك خلال يومي 6 و7 أغسطس الجاري، بهدف إطلاق رحلة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية، والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية في تطوير المناهج وعرض أفضل الممارسات.

مستقبل التربية والتعليم في مصر

وأكد الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، أن الآونة الأخيرة شهدت تحولات عميقة في عديد من المجالات تجعلنا نضعها نصب أعيننا جميعًا، ونحن نصوغ تصوراتنا عن مستقبل التربية والتعليم في مصر.

وأوضح، أنه حسبما جاء فى إطار العمل الخاص بالتعليم من أجل التنمية المستدامة لعام 2030 أن جائحة «كوفيد -19»، والتي تفشت عبر الكوكب عام 2020 ليست أزمة صحية عالمية فحسب، إنما هي أزمة تؤثر فى كل جوانب الحياة، وتكشف أن الممارسات التى تضعف النظم البيئية تعرض البشر لأمراض معدية غير معروفه يمكن ان تهدد حياتهم .

وأشار الدكتور أكرم حسن إلى أنه في إطار ظاهرة التغير المناخي، فإن معظم الاحترار حدث خلال الثلاث عقود الماضية، مؤكدًا أن هناك تحذير مهم بشان التنوع البيولوجي مفاده أن مليون نوع مهدد بالانقراض وأن الاخفاق فى الحفاظ على النظم البيئية ينذر بآثار كارثية على الحياة البشرية، وأن كل هذه الاثار تجعل من الضروري بل والحتمي ان يشهد التعليم تغيرا لإرساء عالم آمن ومستدام يضمن بقاء الأجيال الحالية والقادمة، وعلى ذلك يجب إعادة توجيه التعليم والتعلم للإسهام بشكل فعال فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

ضرورة تركيز المناهج على التعليم الأيكولوجي

وأوضح الدكتور أكرم حسن، أنه ينبغي للمناهج الدراسية أن تركز الفترة القادمة على التعليم الأيكولوجي، من خلال المناهج البينية ومساعدة الطلاب على الوصول للمعرفة ومساهمتهم في إنتاجها.

وأشار إلى أن هناك تصورات لبناء مناهج المستقبل ضمن رؤية إيكولوجية لإعادة التوازن الى علاقاتنا بالأرض، كما يتعين للمناهج المستقبلية أن تهتم بمكافحة انتشار التضليل الاعلامي باكتساب الدراية والمعارف العلمية.