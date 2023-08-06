إيرادات الأفلام تسجل تراجعا بالسينما.. 7 أعمال حققت 3 ملايين جنيه في 24 ساعة

سجلت الأفلام المصرية المعروضة في السينمات، تراجعا ملحوظا في إيرادات أمس السبت مقارنة بيوم الجمعة، إذ سجلت 3 ملايين و162 ألف جنيه مقابل 4 ملايين و526 ألف جنيه، وذلك عن إجمالي إيرادات الـ 7 أفلام المعروضة حاليا في دور العرض السينمائي، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن محمود الدفراوي مسئول التوزيع بغرفة صناعة السينما.

ويواصل فيلم «مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي تصدر قائمة الإيرادات لليوم الرابع على التوالي، محققا مليونًا و91 ألف جنيه، وذلك بعد ما حقق أمس الأول إيرادات بلغت مليونا و765 ألف جنيه، وفي المركز الثاني جاء فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان، والذي شهد تراجعا كبير في الإيرادات ليسجل 805 آلاف جنيه بدلا من مليون و171 ألف جنيه.

فيلم محمود حميدة يتذيل الإيرادات بـ41 ألف جنيه

وفي المركز الثالث جاء فيلم «بيت الروبي» الذي يجمع في بطولته كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، محققا 523 ألف جنيه، ويحافظ فيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة على تواجده في المركز الرابع بـ254 ألف جنيه، يليه فيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي بـ245 ألف جنيه.

وسجل فيلم «تاج» بطولة تامر حسني إيرادات بلغت 200 ألف جنيه، بينما تذيل قائمة الإيرادات فيلم «مطرح مطروح» بطولة الفنان محمود حميدة، حيث لم يحقق الفيلم سوى 41 ألف جنيه.