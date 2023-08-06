ضبط 37 متهما بحيازة مخدرات وسلاح في دمياط

ضبط رجال الأمن في وزارة الداخلية، 37 متهما بحيازة المخدرات والسلاح في دمياط، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت البداية عندما قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة أسيوط.

38 قطعة سلاح ناري

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 38 قطعة سلاح ناري عبارة عن 15 بندقية آلية، و11 بندقية خرطوش، و12 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 31 متهما لـ8 منهم معلومات جنائية.

وجرى ضبط 7 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 7 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 499 حكما قضائيا متنوعا، واتخذت الإجراءات القانونية.