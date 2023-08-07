كل ما تريد معرفته عن برنامج البكالوريوس المُكثف بـ«تمريض قناة السويس»

أعلنت جامعة قناة السويس عن فتح باب التقديم لبرنامج البكالوريوس المُكثف بكلية التمريض، مشيرة إلى أن الدراسة به تتيح للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس من الأنظمة التعليمية الأخرى غير التمريضية فرصة الالتحاق به، كما تم تصميمه لتغطية عدد كبير من المواد الدراسية في فترة زمنية قصيرة، ويعتمد البرنامج على الخبرات التعليمية السابقة، وانتقال الأفراد - مع درجة البكالوريوس في تخصصات أخرى - إلى مجال التمريض.

وأضافت الجامعة في تقرير صادر عنها، تفاصيل وشروط القبول بالبرنامج كالتالي:

شروط القبول بالبرنامج المكثف

- أن يكون من حملة الشهادة الثانوية العامة.

- حاصل على البكالوريوس أو الليسانس بمعدل تراكمي لا يقل عن 1.6، بما يعادل 60%.

- أن تكون اللغة الأجنبية الأولى الحاصل عليها الطالب اللغة الإنجليزية.

- اجتياز اختبارات القبول وفقا للمعايير التي أقرتها لجنة قطاع التمريض.

- اجتياز الفحوصات الطبية المقررة.

- اجتياز مقررات تأهيلية للالتحاق بالبرنامج وفي حالة دراسة هذه المقررات فيجب عليه دراستها واجتيازها بنجاح في شهر مايو من كل عام لمدة فصل دراسي واحد «16» أسبوعا وهي «علم تشريح الإنسان - علم وظائف الأعضاء - ميكرو بيولوجي - مصطلحات طبية - الكيمياء الحيوية - مبادئ الإحصاء»، مجموع ساعات معتمدة الفصل التمهيدي 17 ساعة.

نظام ومواعيد الدراسة

- مدة الدراسة فصل دراسي تمهیدي وعامين، لكل عام ثلاث فصول دراسية بما يعادل 110 ساعات معتمدة، بالإضافة إلى 17 ساعة معتمدة للفصل الدراسي التمهيدي ويتبعها 12 ساعة معتمدة أسبوعيا.

- «تدريب الامتياز لمدة عام كامل» في المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان.

- تقسم السنة الدراسية إلى ثلاث فصول دراسية كل منها 16 أسبوعا يعقب كل منها الامتحان النهائي.

- يفتح باب التسجيل مرتين سنويا لتقديم أوراق الالتحاق بالبرنامج.

أقسام كلية التمريض بجامعة قناة السويس

وتضم كلية تمريض جامعة قناة السويس الأقسام التالية:

- قسم تمريض الأطفال.

- قسم تمريض الأمومة والنسا والتوليد.

- قسم التمريض النفسى والصحة العقلية.

- قسم صحة الأسرة والمجتمع.

- قسم إدارة التمريض.

- قسم تمريض الباطني والجراحي.