كيف تحصل على منح معهد تكنولوجيا المعلومات للخريجين من 2019 حتى 2023؟

أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) التابع لوزارة الاتصالات، استقبال الطلبات الدفعة 44 من برنامج المنح الدراسية لمدة 9 أشهر، والذي يتم تنظيمه في الفترة من 1 أكتوبر 2023 إلى 30 يونيو 2024.

وأوضح المعهد، أنّ الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 14 أغسطس الجاري، وأنّه لا يلتفت للطلبات المقدمة للحصول على المنح الدراسية بعد هذا الموعد، وترصد السطور التالية، تفاصيل المنح الدراسية المقدمة من معهد تكنولوجيا المعلومات، كما يلي.

المنح الدراسية من معهد تكنولوجيا المعلومات

- يقدم معهد تكنولوجيا المعلومات 1500 منحة دراسية لخريجي الجامعات من عام 2019 وحتى عام 2023.

- يتميز البرنامج بمسارات تقنية مختلفة، بما في ذلك تطوير البرامج، وتطبيقات الهاتف المحمول، وتحليل البيانات وإدارتها، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والفنون الرقمية، والألعاب الرقمية، وأنظمة المعلومات الجغرافية (GIS)، وتصميم IC، والذكاء الاصطناعي، والأنظمة المدمجة، والأنظمة الصناعية، من بين تخصصات أخرى.

- يكتسب المشاركون من خلال البرنامج مهارات تقنية متقدمة ومؤهلين لأسواق العمل المحلية والعالمية والمستقلة.

- يحصل المشاركون على شهادات مهنية من ITI في نهاية التدريب.

- مدة المنحة الدراسية 9 أشهر هي برنامج مشهور لبناء القدرات تقدمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT) وينفذه معهد تكنولوجيا المعلومات.

- يتم اختيار المشاركين بعد اجتياز تقييمات صارمة ومقابلات شخصية.

- ينفذ المعهد مجموعة متنوعة من برامج بناء القدرات والتدريب المهني المتقدم في مجالات التكنولوجيا الحديثة لبناء القدرات وصقل مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات.

- للتقديم في برنامج المنح الدراسية المقدم من معهد تكنولوجيا المعلومات من هنـــا.