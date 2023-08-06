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«الإسكان»: تسليم أراضي «بيت الوطن» في مدينة بدر خلال أكتوبر المقبل

كتب:

أيمن حمزة
09:53 ص | الأحد 06 أغسطس 2023
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة بدر، سيبدأ يوم الأحد الموافق الأول من أكتوبر وحتى الأربعاء الموافق الأول من نوفمبر، في تسليم قطع الأراضي السكنية بالمرحلة الثامنة ضمن مشروع بيت الوطن بالمنطقتين B & A الترفيهية خلف جامعة مدينة بدر، وذلك في مواعيد محددة وفقا للمعلن من الجهاز.

الإسكان: تسليم أراضي المرحلة الثامنة بمشروع بيت الوطن بمدينة بدر

وأوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالمنطقة A الترفيهية خلف جامعة بدر، من 2: 23، يوم الأحد 1/10/2023، والقطع من 24: 43 يوم الإثنين 2/10/2023، والقطع من 44: 63 يوم الثلاثاء 3/10/2023، والقطع من 64: 84 يوم الأربعاء 4/10/2023، والقطع من 85: 112 يوم الأحد 8/10/2023، والقطع من 113: 134 يوم الاثنين 9/10/2023، والقطع من 135: 157 يوم الإثنين 9/10/2023، والقطع من 158: 179 يوم الثلاثاء 10/10/2023، والقطع من 158: 179 يوم الأربعاء 11/10/2023، والقطع من 180: 202 يوم الأحد 15/10/2023، لافتا إلى أنه تم تخصيص يومي الاثنين 16/10/2023 والثلاثاء 17/10/2023، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة بالمنطقة A.

مشروع بيت الوطن بالمنطقتين B & A الترفيهية خلف جامعة مدينة بدر

وأشار مندور إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالمنطقة B، من 1: 20 يوم الأربعاء 18/10/2023، والقطع من 21: 40 يوم الأحد 22/10/2023، والقطع من 41: 60 يوم الإثنين 23/10/2023، والقطع من 61: 80 يوم الثلاثاء 24/10/2023، والقطع من 81: 100 يوم الأربعاء 25/10/2023، والقطع من 101: 120 يوم الأحد 29/10/2023، والقطع من 121: 140 يوم الاثنين 30/10/2023، وتم تخصيص يومي الثلاثاء 31/10/2023 والأربعاء 1/11/2023، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة بالمنطقة B.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.