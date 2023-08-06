ناقد فني: هناك محاولات من الفنانين لإطلاق أعمال فنية بعيدة عن مدارسهم

قال الناقد الفني محمد شميس، إنّ هذا الصيف به محاولات من الفنانين لإطلاق أعمال فنية خارج مدرستهم، مثل محمد حماقي وعمرو دياب وحمزة نمرة، حيث يقدمون مجموعة من الأغاني المختلفة عما قدموه من قبل؛ لأنّ الجمهور لديه حالة تشبع من الأغاني، لذلك يتم العمل على التجديد.

«اختياراتي مدمرة» حياتي لأحمد سعد

وأضاف الناقد الفني، خلال حواره برنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، «اختياراتي مدمرة حياتي لأحمد سعد اسم غريب لكنها تعبر عن فشل العلاقات، وهي أغنية تمس أي شخص منا، كما أن أغنية لمون نعناع لمحمد حماقي اسم مختلف يتماشى مع فصل الصيف».

محمد حماقي يقدم نفسه بطريقة مختلفة

وتابع الناقد الفني بأنّ محمد حماقي يقدّم نفسه بطريقة مختلفة تمامًا من خلال أغنية لمون نعناع، بلمحة شعبية، رغم أنّه من المدرسة التي تعتبر امتدادا لعمرو دياب، حيث تتجه بوصلته إلى اللون الغربي نوعًا ما، لكنه قدّم نفسه بشكل شعبي تماما، ثم عاد إلى مدرسته مجددًا في أغنيته الأخيرة حبيت المقابلة، مع تامر حسين وعزيز الشافعي».