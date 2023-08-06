مستشار وزير التموين: تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة لن يؤثر على مصر

توقّع الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، ارتفاع أسعار الذهب على المستوى العالمي، بعد قرار وكالة فيتش بتخفيض التصنيف الائتماني لأمريكا، مشيرا في الوقت ذاته، إلى استقرار أسعار السوق المحلي، بسبب تطبيق مبادرة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب.

وأضاف فرج لـ«الوطن»، أنّ قرار خفض التصنيف الائتماني، سيتسيي في ارتفاع أسعار الذهب عالميا، مجددا تأكيده على أنّ الوقت دائما مناسب لشراء الذهب للادخار أو الاستثمار أيا كان سعره، لأنه الادخار الأمثل والآمن، فضلا عن وجود 3 أشهر مقبلة ربما يحافظ الذهب على استقراره خلال مدة تطبيق قرار الإعفاء الجمركي.

أسعار الذهب في مصر

وتستقر أسعار الذهب في مصر منذ نحو 3 أشهر، هي مدة تطبيق قرار الإعفاء الجمركي، أو بما يعرف بمبادرة الحكومة «زيرو جمارك على واردت الذهب»، وهي المبادرة المستمر العمل بها لمدة 6 أشهر، وبدأت في 11 مايو وتنتهي 11 نوفمبر، إن لم يصدر أي قرار آخر جديد بشأنها أو مد تطبيقها.

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأحد 6 أغسطس 2023

واستقر سعر جرام الذهب اليوم الأحد 6 أغسطس في منتصف التعاملات مع أسعار الذهب الصباحية، وجاءت الأسعار كما يلي.

سعر جرام الذهب عيار 21

يسجل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم في مصر الآن 2158 جنيها للشراء، و2150 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

يسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر الآن 1850 جنيها للشراء، و1843 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 24

يسجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، في مصر الآن 2466 جنيها للشراء، و2457 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

يسجل سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 17264 جنيها للشراء، مقابل 17200 جنيها للبيع.