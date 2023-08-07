5 أفلام جديدة تشعل موسم صيف 2023 السينمائي.. إليك موعد طرحها

حالة واسعة من النشاط تشهدها الساحة السينمائية خلال موسم صيف 2023، فهناك مجموعة كبيرة من الأفلام التي ينتظر الجمهور طرحها في شهر أغسطس الجاري، والذي شهد حتى الآن طرح فيلمين جديدين «مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي و«ع الزيرو» بطولة محمد رمضان، ولكن تتسع القائمة لتشمل مجموعة متنوعة من الأعمال السينمائية.

يعرض فيلم «البطة الصفرا» في دور العرض السينمائي يوم 9 أغسطس الجاري، ليدخل في منافسات موسم صيف 2023 السينمائي، بعد «مرعي البريمو» و«على الزيرو»، ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة من نجوم الكوميديا من بينهم غادة عادل، محمد عبدالرحمن، صلاح عبدالله، محود حافظ، على الطيب، وفرح الزاهد، تأليف محمود عزت وإخراج عصام نصار.

محمد ممدوح وأمينة خليل وأكرم حسني.. 3 أفلام جديدة في السينمات يوم 16 أغسطس

يشهد يوم 16 أغسطس الجاري طرح 3 أفلام دفعة واحدة: «وش في وش» للمخرج وليد الحلفاوي بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل، و«5 جولات» إخراج مازن أشرف، ويجمع في بطولته عدد من النجوم من بينهم آدم شرقاوي ونور النبوي وداليا شوقي والفنان ماجد المصري، بالإضافة إلى فيلم «العميل صفر» الذي يعتبر البطولة السينمائية المنفردة الأولى للفنان أكرم حسني، وهو من تأليف وائل عبدالله وإخراج كريم العدل.

وتستقبل دور العرض السينمائي يوم 23 أغسطس، فيلم «فوي! فوي! فوي!» تأليف وإخراج عمر هلال، بطولة محمد فراج ونيللي كريم بجانب عدد من الفنانين من بينهم: بيومي فؤاد، طه دسوقي، حنان يوسف، لبنى ونس ومحمد عبد العظيم.