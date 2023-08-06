مراقب ملاحة: قناة السويس الجديدة ساهمت في تقليل زمن عبور السفن وتوفير الوقود

أكد مراقب الملاحة بقناة السويس هلال يحيى، أن عددا من المميزات الملاحية تستفيد منها السفن الماره بقناة السويس، موضحا أن السفينة كانت تعبر خلال 22 ساعة، وحاليا خلال 11 ساعة فقط، مما يوفر عدد الساعات للمُشغلين الخاصين بالسفن، إضافة إلى توفير الوقود.

استخدام 45 كراكة آلية للحفر تحت الماء

وأضاف «الربان»، خلال لقاء تلفزيون عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه تم استخدام 45 كراكة آلية من جميع أنحاء العالم للحفر تحت الماء، ما يمثل 75% من حجم الكراكات على مستوى العالم.

تكريك 72 كيلو

وأشار مراقب الملاحة بقناة السويس، إلى تكريك 72 كيلومتر، و60 كيلو في الملاحة، و35 كيلو على الناشف، من الكيلو 95 إلى الكيلو 60، إضافة إلى 27 كيلومترا في البحيرات.