اعترافات سائق عرض حياة المواطنين للخطر في المقطم: «مكنتش أقصد»

أمر المحامي العام بالنيابات المقطم والخليفة الجزئية، إحالة المتهم في قضية قيادة سيارة بحمولة زائدة وتعرض المواطنين للخطر على الطريق بمنطقة المقطم، إلى المحاكمة الجنائية.

وكشفت تحقيقات النيابة اعتراف المتهم إنه لم يقصد تعريض حياة المواطنين للخطر، مؤكدًا أنه اعتاد تحميل السيارة بالبضائع والسير على الطرق السريعة دون حوادث، كما أن المسافة التي يقصدها ليست بعيدة وكان حريص على أن يصل بها بسلام وهذا ما حدث، كما أقر بأنه فقد رخصته.

قيادة سيارة بحمولة زائدة وتعرض المواطنين للخطر

جاء ذلك عندما كشفت الأجهزة الأمنية بوزوارة الداخلية ملابسات تداول منشور عبر إحدى صفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» متضمنًا قيام قائد سيارة «ربع نقل» محملة بحمولة زائدة وقيامه بتعريض المواطنين للخطر حال سيره بدائرة قسم شرطة المقطم.

وعقب تقنين الإجراءات جرى تحديد السيارة مرتكبة الواقعة، والتوصل إلى قائدها وتبين أنه أحد الأشخاص، وتم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.