إحالة المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين في القاهرة إلى الجنايات

قرر المحامي العام لنيابة القاهرة الجديدة الكلية بإحالة المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم بالقاهرة إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس المتهم لحين تحديد جلسة بموعد المحاكمة.

النصب على المواطنين بزعم إنهاء أعمالهم

وكشفت التحقيقات النيابة عن أن المتهم موظف له معلومات جنائية ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد من القضايا مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بانتحاله العديد من الصفات كونه موظف بجهات حكومية واستغلالها في النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم إنهاء أعمالهم ومصالحهم الشخصية لدى الجهات الحكومية والخاصة بالبلاد، على خلاف الحقيقة، بقصد الاستيلاء على أموالهم.

دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام مديرية أمن القاهرة ضُبط المتهم، وعُثر بحوزته على هاتفي محمول، وبفحصهما فنيًا تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.