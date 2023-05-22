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إمام مسجد السيدة نفيسة يكشف لقناة الناس عن 3 أسباب للحزن.. أبرزها الذنوب

كتب:

شريف سليمان
07:38 م | الإثنين 22 مايو 2023
الدكتور علي الله الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة

الدكتور علي الله الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة

قال الدكتور علي الله الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة، إنّ الله عز وجل عندما وصف النفسَ الإنسانية بيّن أن الخير والشر موجودان في النفس البشرية، مصداقا لقوله تعالى «فألهمها فجورها وتقواها».

وأضاف «الجمال» خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، مقدمة برنامج «البيت»، المذاع على قناة «الناس»، أنّ القرآن الكريم كشف النفس الإنسانية وأوضحها وقال إن الإنسان على نفسه بصيرة، أي أن الإنسان عنده تمييز ويمكنه استيعاب الأشياء، لافتًا إلى أن أبو الحسن الشاذلي كشف لنا هذا الأمر، إذ قال إن الحزن في القلب يرجع إلى 3 أمور؛ ذنب أحدثته، دنيا ذهبت عنك، أو شخص يؤذيك في عِرضك ومالك.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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بقلم شريف سليمان