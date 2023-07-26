باحثة في علم الطاقة: «برمجة العقل» وسيلة للتخلص من المشاعر والذكريات السلبية

قالت سحر النمر، باحثة في علوم الطاقة، إن الجنين يعد مركز تخزين للمعلومات منذ ولادته، خاصًة الصدمات والمخاوف، وتعد «برمجة العقل» وسيلة للتخلص من المشاعر والذكريات السلبية داخل اللاوعي بالإنسان.

عدة حواس مؤثرة على لاوعي الإنسان

وتابعت الباحثة، خلال لقاء تلفزيوني عبر برنامج «السفيرة عزيزة» عبر قنوات«DMC» أن أكثر الحواس المؤثرة على لاوعي الإنسان هي الكتابة، السمع، القراءة، الكلام، وتستخدم لكتابة المستقبل الذي أريده وأرغب معايشته لتوضح الهدف أمامي.

تحليل الموقف من أهم الطرق اللازمة لبرمجة العقل

وأضافت أنه يمكن أن يُهيئ الإنسان ذاته لبرمجة عقله عن طريق وضع ذاته وسط جو مليء بالإيجابيات وخلق حياة جديدة عن طريق سماع الإيجابيات، وقراءة ما يجعله يصل إلى هدفه وأحلامه الإيجابية، تحليل الموقف أو الصدمة التي أصابته وتحمل المسؤولية الذاتية.