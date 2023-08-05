الحرارة في موسكو بلغت 30 درجة مئوية.. ما الذي يحدث في روسيا؟

موجات الحرارة الشديدة تضرب أجزاءً واسعة من العالم، وسجلت العديد من الدول أعلى درجات حرارة على الإطلاق، وأدت إلى نشوب حرائق في كثير من مناطق الغابات، كما تسببت في سقوط عدد من الوفيات والإصابات بين البشر.

ووصلت موجة الحرارة الشديدة إلى روسيا، حيث تسببت في ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، بلغت 30 درجة مئوية في العاصمة موسكو، بحسب ما ذكرته شركة «أكيو» للأرصاد الجوية.

تحذيرات باللون البرتقالي في موسكو

وفقًا لشركة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة في العاصمة الروسية مزيداً من الارتفاع خلال الساعات القليلة المقبلة، وسط توقعات بأن تسجل 32 درجة مئوية غداً الأحد، وفي حالة تسجيل هذا المعدل من درجات الحرارة المرتفعة، فإنها ستكون الأعلى على الإطلاق في موسكو.

وأصدرت الدائرة الاتحادية الروسية للأرصاد الجوية المائية والرصد البيئي، تحذيراً باللون البرتقالي، للإشارة إلى درجات الحرارة العالية التي ستضرب موسكو غداً.

الصقيع الروسي الشهير أصبح نادر الحدوث

ووفقًا لتقرير مركز الأرصاد الجوية الروسي، تشير البيانات إلى أن روسيا بشكل عام أصبحت أكثر دفئاً، وأن الصقيع الروسي الشهير في الجزء الأوسط من البلاد، أصبح نادر الحدوث.

وبحلول فصل الشتاء في روسيا، يتوفر نظام التدفئة المركزية في المنازل والمباني الإدارية، وهذا يختلف عن معظم البلدان الغربية، وبالتالي، يتم تدفئة المباني السكنية والعامة، بما في ذلك وسائل النقل.