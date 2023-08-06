محلل اقتصادي: إيرادات قناة السويس ارتفعت 85% خلال الـ7 سنوات الماضية

قال محمد أنيس، المحلل الاقتصادي، إن قناة السويس أهم ممر ملاحي صناعي على الصعيد العالمي، لأنها تقدم أوفر وأقصر الطرق الملاحية، وأكثر طريق ملاحي بين شرق وغرب العالم لنقل البضائع، مشيرا إلى ارتفاع إيرادات القناة إلى 85% في السنوات الـ7 الماضية.

تطوير وتحديث ورفع كفاءة القناة

أضاف «أنيس»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنه لكي يتم الحفاظ على هذه الصفة والميزة، لابد من تطوير وتحديث ورفع كفاءة قناة السويس، بجعلها أكبر عرضا وأكثر عمقا، وعمل ازدواج للمرور في القناة، وهذا جرى من خلال إنشاء قناة السويس الجديدة.

وأشار إلى أنه في عام إنشاء قناة السويس الجديدة، وصل إجمالي الإيرادات أقل من 5 مليارات دولار تحديدا 4.9 مليار دولار، وفي العام المالي الماضي، ارتفعت إلى 9.4 مليار دولار بنسبة 85% على مدار الـ7 سنوات الماضية.

أهمية مراكز تقديم الخدمات اللوجستية

أوضح أن هذا التطوير ليس نهاية المطاف، لكنه القاعدة الأساسية لإنشاء أنشطة أخرى، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من قناة السويس، لافتا إلى أن دولة مثل سنغافورة، تحقق من خدمات اللوجستيات البحرية أكثر من 80 مليار دولار سنويا، ومن ثم كان لا بد من تطوير موانئ ومجرى قناة السويس الملاحي، بحيث تستطيع إنشاء مراكز تقديم الخدمات البحرية اللوجستية.