تعرف على تفاصيل أفضل 3 شهادات في بنك مصر

تحظى شهادات بنك مصر باهتمام الكثير من المواطنين، حيث تعتبر الشهادات الادخارية واحدة من أدوات الاستثمار والادخار الشائعة التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية، وتُعد هذه الشهادات وسيلة موثوقة وآمنة لتحقيق عائد مالي على المبالغ المودعة، وتستخدم عادة لفترات زمنية محددة تتراوح بين عدة أشهر وعدة سنوات.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل أفضل 3 شهادات مقدمة من بنك مصر، بالإضافة إلى قواعد وشروط شراء الشهادات:

تفاصيل أفضل 3 شهادات مقدمة من بنك مصر

شهادة القمة

أصدر بنك مصر شهادة ذات عائد مرتفع تحت مسمى شهادة القمة، ومن قواعد وشروط شراء هذه الشهادة أنها تصدر للأفراد الطبيعيين فقط، كما أن الشهادة تستمر لمدة ثلاث سنوات، كما أن الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، كما أن لها معدل ثابت طوال فترة الشهادة يصرف بشكل شهري، ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، كما يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، وتأتي الشهادة بعائد ثابت بمعدل 19% لمدة ثلاث سنوات.

شهادة ابن مصر

طرح بنك مصر شهادة ذات عائد مرتفع تحت مسمى شهادة ابن مصر، ومن قواعد وشروط شراء هذه الشهادة أنها تصدر للأفراد الطبيعيين فقط، كما أن الشهادة تستمر لمدة ثلاث سنوات، بينما الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، كما أن لها معدل ثابت طوال فترة الشهادة يصرف بشكل شهري، ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، يمكن استرداد قيمه الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصه بالشهادة، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة، وتأتي الشهادة بعائد متناقص يبدأ بـ 22% في السنة الأولى، و18% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة.

شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة خمس سنوات

أصدر بنك مصر شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 5 سنوات، ومن قواعد وشروط شراء هذه الشهادة أنها تصدر للأفراد الطبيعيين فقط، كما أن الشهادة تستمر لمدة 5 سنوات، كما أن الحد الأدنى لشراء الشهادة 1200 جنيه ومضاعفاتها الشهادة ذات العائد الشهري، و1000 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد السنوي، كما أن لها معدل ثابت طوال فتره الشهادة يصرف بشكل شهري أو سنوي، كما يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، وتأتي الشهادة بعائد ثابت بمعدل 19% لمدة ثلاث سنوات.