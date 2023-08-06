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شريف سعيد يوقع روايته الجديدة «عسل السنيورة» بوسط البلد.. الأربعاء

كتب:

أحمد الشرقاوي
09:45 م | الأحد 06 أغسطس 2023
المخرج والإعلامي والروائي شريف سعيد، رئيس قناة الوثائقية

المخرج والإعلامي والروائي شريف سعيد، رئيس قناة الوثائقية

يوقع الإعلامي والروائي شريف سعيد، رئيس قناة الوثائقية، روايته «عسل السنيورة»، وذلك في مبنى القنصيلة بوسط البلد، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء.

حفل توقيع ومناقشة رواية «عسل السنيورة»

ويناقش الرواية الإعلامي محمد عبده بدوي، إذ من المتوقع أن يحضر عدد كبير من محبي أعمال الكاتب الشاب، لحفل التوقيع، إذ صدرت له من قبل «وأنا أحبك يا سليمة» وكانت باكورة أعماله الأدبية والتي جاءت ضمن القائمة القصيرة لجائزة ساويرس الثقافية، عام 2018.

معلومات عن شريف سعيد 

ويعد شريف سعيد من أهم المخرجين وكتاب السيناريو للأفلام الوثائقية في مصر والعالم العربي، إضافة للكتابة الأدبية والصحفية، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية معلومات عنه:

وُلد بالقاهرة في 1979، وتخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة.

- كتب في العديد من الصحف والمجلات المصرية، ومنها الوطن والأهرام وروز اليوسف.

- عمل في اتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو»، كما عمل بالعديد من القنوات التلفزيونية والعربية.

أخرج العديد من الأفلام الوثائقية ومنها: قطب، أيام النصر، دير العذراء، الجمالية، ناس من شُبرا، وصناعة الكذب.

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