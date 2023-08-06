تخفيض درجات الحد الأدنى للقبول بمعاهد الرعاية الفنية التمريضية بالأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، خفض الحد الأدنى للقبول للالتحاق بالمعاهد الفنية التمريضية لنظام الخمس سنوات التابعة لها بمحافظة الأقصر إلى 255 درجة بدلًا من 260 درجة.

وذلك بفروع المعهد كالآتي:

مستشفى الكرنك الدولي- بنات فقط

مستشفى إزيس - بنات فقط

مستشفى حورس – بنات وبنين

مواعيد التقديم في المعاهد الفنية التمريضية لنظام 5 سنوات

وأوضحت الرعاية بالأقصر، في بيان أن أعمال سحب كراسات الشروط واستقبال تقديم الملفات، مستمرة وفق الشروط والتعليمات المحددة، بدءا من الإثنين المقبل الموافق 7 أغسطس وحتى نفاذ كراسات الشروط بكل المعاهد، علما بأن مواعيد العمل لسحب وتقديم الملفات داخل المعاهد المذكورة هي طوال أيام العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة ظهرا.

الشروط المطلوبة للتقديم في المعاهد الفنية التمريضية 5 سنوات

يشار إلى أن الشروط الموضوعة من قبل هيئة الرعاية للتقديم كانت على النحو الآتي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

- الحصول على الشهادة الإعدادية في ذات سنة التقدم.

- أن يكون المتقدم من نفس أبناء المحافظة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية.

- ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة.

- ضرورة اجتياز الاختبارات الآتية:الإملاء في اللغة العربية، اللغة الانجليزية، الحاسب الآلي.

- اجتياز كشف الهيئة والاختيار النفسي بنجاح.

- لياقة الكشف الطبي بواسطة اللجان الطبية بالهيئة العامة للرعاية الصحية كشف نظر، كشف باطنة، اختبار مخدرات.

- المصاريف الدراسية 10 آلاف جنيه مصري لكل صف دراسي، ورسوم سحب الملف 750 جنيه.

- يتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق واختبار القبول.

- يتم استلام كراسة الشروط عن طريق ولى الأمر.