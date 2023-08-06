حبس 3 متهمين بالإتجار في الحشيش بمدينة بدر

أمرت نيابة بدر الجزئية ، بحبس تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتخصصهم في الاتجار بالمخدرات كمية كبيرة من مخدر الحشيش، بدائرة قسم شرطة بدر، ووجّهت باستكمال التحريات حول الواقعة، لمعرفة السجل الإجرامي للمتهمين، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيماوي للفحص، وبيان هل تحتوي مواد مخدرة من المدرجة بالجدول الأول أم لا.

سيارة بداخلها 13 كجم من مُخدر الحشيش

وكشفت التحقيقات، أن بداية سقوط المتهمين وقت مرور القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، فى إحدى السيارات يستقلها شخصين، وحال قيام القوة باستيقافهما، انعطفا عكس الاتجاه، وألقيا جوال كان بحوزتهما، وعُثر بداخله على عدد 130 كيس من مُخدر الحشيش، وزنت 13 كجم.

أحد المتهمين ضبط أثناء اختبائه بالغربية

وأوضحت التحقيقات، أن السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة بحيازة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، بمساعدة آخر، تبين ضبطه عقب الواقعة في إحدى القضايا وجرى ضبطه بمحل اختبائه بمحافظة الغربية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم المحبوس.