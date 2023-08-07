نصائح للتسجيل بالتنسيق الإلكتروني بشكل صحيح.. «خلي بالك من الرقم السري»

كثير ما يقع طلاب الثانوية العامة في الخطأ أثناء التقديم لتنسيق الجامعات، مما يسبب مشكلات كثيرة في اختيار الكليات، لذلك نقدم نصائح للطلاب من خلال ما نشره الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي.

وذلك مع انطلاق تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023 بحد أدنى 362 درجة للشعبة العلمية، و342 درجة للشعبة الهندسية، و289.5 درجة للشعبة الأدبية.

نصائح أثناء التسجيل بالتنسيق الإلكتروني

وترصد «الوطن» طبقا لدليل الاسترشادي للوزارة أبرز النصائح أثناء التسجيل بالتنسيق الإلكتروني:

- على طالب الثانوية العامة وما يُعادلها التقديم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني (http://www.tansik.egypt.gov.eg) فقط لأنه لا يوجد تقديم مباشر للجامعات الحكومية والمعاهد.

- عدم إعطاء الرقم السري الخاص بالطالب لأشخاص آخرين للتسجيل له على موقع التنسيق الإلكتروني.

- يمكن للطالب التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني على مدار الـ24 ساعة.

- يجب على الطالب استكمال الرغبات المُتاحة له على الموقع الإلكتروني للتنسيق بشكل كامل، والتي يبلغ عددها 75 رغبة.

- على الطالب مراعاة ترتيب الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني وعدم وضعها بشكل عشوائي.

التنسيق يتم وفقا للمجموع وليس أولوية التسجيل

- يجب على الطالب ألا يتسرع في تسجيل الرغبات فالتنسيق يتم وفقا للمجموع وليس أولوية التسجيل.

- لا يحق للطالب إعادة ترشيحه مرة أخرى، وذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق.

- لا يحتاج الطالب إلى مكتب التنسيق الرئيسي لمعرفة الكلية المرشح لها، وإنما يعرف النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني.

- على الطالب التأني في اختيار رغباته قبل حفظها على الموقع.

- على الطالب حفظ الرغبات قبل غلق الموقع.