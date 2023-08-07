العثور على برميل غامض يكشف سر حادث مروع في أمريكا.. ما القصة؟ (صور)

شهدت الولايات المتحدة، جريمة بشعة تمثلت في إطلاق النار على شخص في الثلاثينيات من العمر في ماليبو بولاية كاليفورنيا، ولم يكتف الجاني بإطلاق النار بل وضع جثة القتيل عارية داخل برميل.

وفي 30 يوليو الماضي، شوهد برميل بلاستيكي أسود بسعة 208 لترات للمرة الأولى طافيا فوق مياه «بحيرة ماليبو»، فيما حدد مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة «لوس أنجلوس» الأمريكية، هوية القتيل، على أنه جافونتا مارشان مورفي «32 عاما».

وقالت وسائل إعلام بالولايات المتحدة بينها صحيفة «لوس أنجلوس تايمز»، أمس الأول السبت، إن سبب الوفاة يعود إلى الإصابة بطلق ناري في الرأس، وفقا للسطات الصحية.

القتيل نشأ في جنوب لوس أنجلوس

من جانبه، أوضح باتريك نيلسون، صديق لعائلة مورفي، أن القتيل نشأ في جنوب لوس أنجلوس مع 4 أشقاء، مشيرا لـ«لوس أنجلوس تايمز»، إلى أن كان مغني راب طموحا.وأضاف نيلسون، أن لدى مورفي ابنًا صغيرًا «مارلي» يبلغ من العمر 10 سنوات.

نجل القتيل: مارلي: والدي كان يلعب معي دائمًا الموسيقى

وقال مارلي: «والدي، كان يحبني كثيرًا. كان يلعب معي دائمًا الموسيقى في سيارته ويمزح معي»، مضيفا إن والده كان دائمًا يتحدث عن مدى حبه للعائلة، وفقا لما ذكره موقع «أيه بي سي 7» الأمريكي.

وفي سياق متصل، أنشأت عائلة مورفي، العائلة صفحة «جو فيند مي» GoFundMe للذين يمكنهم المساعدة في معرفة أسباب الحادث.