المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل تاجر في المواد المخدرة بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، حكمًا بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لإحرازه مخدرًا بقصد الاتجار، والحكم على آخر بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وذلك لإحرازه مخدرًا بقصد التعاطي، في دائرة مركز ساقلتة، بمحافظة سوهاج.

صدر الحكم بالواقعة في محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار حمدى عبدالعزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي وأحمد الجندي، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.

أحداث الواقعة ترجع إلى مارس 2022

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مارس 2022، بدائرة مركز ساقلتة في محافظة سوهاج، عندما وجهت الجهات المختصة بمحافظة سوهاج، للمتهم المدعو «أ. ع»، سن 22 عامًا، عامل، تهمة إحراز جوهر مخدر «الحشيش»، بقصد الإتجار.

ووجّهت الجهات أيضًا للمتهم المدعو «ع. م»، 19 عاما، حاصل على دبلوم تجارة، تهمة إحراز جوهر مخدر «الحشيش» بقصد التعاطي، بدائرة المركز، وجرت إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج، التي أصدرت حكمها المتقدم على كل منهما بالسجن والغرامة.