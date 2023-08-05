رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل تاجر في المواد المخدرة بسوهاج

كتب:

شيماء دراز
05:55 م | السبت 05 أغسطس 2023
محكمة سوهاج

محكمة سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، حكمًا بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لإحرازه مخدرًا بقصد الاتجار، والحكم على آخر بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وذلك لإحرازه مخدرًا بقصد التعاطي، في دائرة مركز ساقلتة، بمحافظة سوهاج. 

صدر الحكم بالواقعة في محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار حمدى عبدالعزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي وأحمد الجندي، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.

أحداث الواقعة ترجع إلى مارس 2022 

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مارس 2022، بدائرة مركز ساقلتة في محافظة سوهاج، عندما وجهت الجهات المختصة بمحافظة سوهاج، للمتهم المدعو «أ. ع»، سن 22 عامًا، عامل، تهمة إحراز جوهر مخدر «الحشيش»، بقصد الإتجار.

ووجّهت الجهات أيضًا للمتهم المدعو «ع. م»، 19 عاما، حاصل على دبلوم تجارة، تهمة إحراز جوهر مخدر «الحشيش» بقصد التعاطي، بدائرة المركز، وجرت إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج، التي أصدرت حكمها المتقدم على كل منهما بالسجن والغرامة.

اقرأ المزيد:

«جنايات سوهاج» تقضي بالسجن 10 سنوات لعامل لاتهامه بالإتجار في الحشيش

«جنايات سوهاج»: السجن 4 سنوات لشخصين بتهمة استعراض القوة

«جنايات سوهاج» تقضي بإعدام المتهم بقتل حارس أمن لسرقة 1.5 مليون جنيه

«جنايات سوهاج» تعاقب تاجري مخدرات بالسجن المشدد وغرامة 50 ألف جنيه

جنايات سوهاج تقضي بالمشدد 15 عاما على سيدة قتلت جارتها بسبب خلافات

جنايات سوهاج: السجن 5 سنوات لمتهم بإحراز سلاح ناري
بقلم شيماء دراز