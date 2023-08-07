عاصفة تضرب الإمارات.. رياح شديدة تقتلع الأشجار

تلقت بلدية دبي أكثر من 100 بلاغ طارئ نتيجة الأحوال الجوية الممطرة، التي شهدتها الإمارة أمس، فيما تركزت البلاغات والحالات الطارئة بشكل رئيسي حول تجمعات مياه الأمطار في بعض مناطق دبي، بالإضافة إلى تقارير عن سقوط أشجار على بعض الطرق الرئيسية والداخلية، وذلك ضمن تطورات عاصفة تضرب الإمارات، حاليا وتتسبب في موجة طقس سيء.

إجراءات لمواجهة عاصفة تضرب الإمارات

واتخذت بلدية دبي مجموعة من الإجراءات الوقائية منذ بداية الظروف الجوية، حيث وضعت فرق الطوارئ الميدانية في حالة تأهب كامل. عندما تلاشت الأمطار، كما بادرت هذه الفرق فورًا بالتعامل مع البلاغات والحالات الطارئة في جميع مناطق إمارة دبي، ضمن تأتي خطة بلدية دبي الاستباقية للتعامل مع مختلف الظروف الجوية التي تشهدها الإمارة على مدار العام، وتشمل هذه الخطة إدارة فعالة لتصريف مياه الأمطار بسرعة وفعالية، وإزالة جميع المخلفات التي قد تشكل تهديدًا لسلامة سكان الإمارة، ضمن إجراءات التعامل مع عاصفة تضرب الإمارات حاليا، وتحاول السلطات التقليل من آثارها، وذلك بحسب وكالة الانباء الإماراتية

أكثر من 100 بلاغ طارئ بسبب عاصفة تضرب الإمارات

وأشارت بلدية دبي إلى أن مركز التحكم والسيطرة المسؤول عن إدارة ومتابعة جميع أعمالها في الإمارة، استقبل أكثر من 100 بلاغ طارئ نتيجة العاصفة المطرية التي تأثرت بها دبي، وقد شملت هذه البلاغات 69 حالة من سقوط واقتلاع الأشجار في بعض الأحياء وعلى الطرق الداخلية، بالإضافة إلى 16 بلاغًا عن سقوط أشجار على الطرق الرئيسية نتيجة للرياح القوية المرافقة للعاصفة التي تضرب الإمارات، وتم استقبال 18 بلاغًا آخر لطلب خدمات سحب المياه الجارية.

وقد نظّمت البلدية فِرَقًا إضافية لمتابعة إزالة آثار العاصفة، من إزالة أغصان الأشجار والنباتات والرمال عن الطرق الرئيسية والسريعة، إلى التعامل مع تجمعات مياه الأمطار وانسداد المصارف الأرضية نتيجة للأمطار الغزيرة، وأهابت بلدية دبي المواطنين بالتواصل المباشر معها في حال وجود أي بلاغ أو حالة طارئة نتيجة الأحوال الجوية الراهنة، التي قد تشكل خطرًا على السلامة العامة.