تتيح منصة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للمقيمين إمكانية الاستعلام عن تأشيرة دبي برقم الجواز أونلاين 2023، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، وهو ما يتابعه الكثير من المصريين المقيمين بالدولة العربية الشقيقة.

وفي التقرير التالي، يستعرض «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، خطوات الاستعلام عن تأشيرة دبي برقم الجواز أونلاين 2023، والتي جاءت على النحو التالي:

رابط الاستعلام عن تأشيرة دبي برقم الجواز أونلاين

ويمكن للمقيمين بالإمارات إمكانية الاستعلام عن تأشيرة دبي من خلال رقم الجواز، عبر منصة الهيئة الأتحادية للهوية والجنسية، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنـا.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة دبي برقم الجواز 2023

وحتى تتمكن من الاستعلام عن تأشيرة دبي برقم الجواز، من خلال خطوات بسيطة وهي كالآتي:

الدخول إلى منصة الهيئة الاتحادية الرسمية ويمكن الدخول بشكل من هنـا .

اختيار خدمات جواز سفر

ثم يتم اختيار الخانة الخاصة بالفيزا.

سيطلب منك ادخال رقم جواز الخاص بك .

قم باستيفاء جميع البيانات التي تطلبها الهيئة منك في الخانات المخصص لها.

وأخيرًا الضغط على كلمة استعلام.

سيستغرق معرفة المعلومات وظهورها بعد دقائق، لكن سيظهر في النهاية المعلومات بالتأشيرة التي يريد الاستعلام عنها .

مع العلم أن منصة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية حاليًا تخضع للتحديثات، ويجب أن يتم متابعتها خلال الفترة القادمة حتي يعود العمل للمنصة بشكل طبيعي.