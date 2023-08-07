رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مصاريف كليات الإعلام في الجامعات الخاصة.. تبدأ من 21 ألف جنيه

كتب:

انتصار الغيطانى
10:10 ص | الإثنين 07 أغسطس 2023
تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات

يهتم طلاب الثانوية العامة بمتابعة مؤشرات تنسيق القبول في كليات الإعلام، ويرغبون في معرفة مصاريفها في الجامعات الخاصة للالتحاق بها كونها من الكليات المطلوبة في سوق العمل. 

مصاريف كلية الإعلام في الجامعات الخاصة 2023

وكشفت بعض الجامعات الخاصة مصاريف كليات الإعلام لعام الدراسي 2024/2023 وذلك عبر الموقع الخاص بكل جامعة على حده، وجاءت كالتالي:

- إعلام جامعة 6 أكتوبر: 25 ألف جنيه في العام.

- إعلام الجامعة الحديثة: 21 ألف جنيه.

- إعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: 55 ألف جنيه.

- إعلام جامعة الأهرام الكندية: 40 ألف جنيه.

- إعلام في جامعة مصر الدولية: 49350 جنيهًا للترم الواحد.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. لكليات الإعلام 

وسجلت مؤشرات تنسيق كلية الإعلام الأولية الصادرة عن وزارة التعليم العالي وفقًا للمجمع التكراري 78.29% فأكثر، للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023.

 

اقرأ المزيد:

تنسيق الجامعات 2023.. مؤشرات كلية تربية الأولية لطلاب الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2023.. مؤشرات تنسيق كليات الطب الأولية لطلاب الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2023.. «التعليم العالي» توضح حقيقة فتح القدرات مرة ثانية

4 خطوات لحذف وتعديل الرغبات في موقع تنسيق الجامعات 2023
بقلم انتصار الغيطانى