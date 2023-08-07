مصاريف كليات الإعلام في الجامعات الخاصة.. تبدأ من 21 ألف جنيه

يهتم طلاب الثانوية العامة بمتابعة مؤشرات تنسيق القبول في كليات الإعلام، ويرغبون في معرفة مصاريفها في الجامعات الخاصة للالتحاق بها كونها من الكليات المطلوبة في سوق العمل.

مصاريف كلية الإعلام في الجامعات الخاصة 2023

وكشفت بعض الجامعات الخاصة مصاريف كليات الإعلام لعام الدراسي 2024/2023 وذلك عبر الموقع الخاص بكل جامعة على حده، وجاءت كالتالي:

- إعلام جامعة 6 أكتوبر: 25 ألف جنيه في العام.

- إعلام الجامعة الحديثة: 21 ألف جنيه.

- إعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: 55 ألف جنيه.

- إعلام جامعة الأهرام الكندية: 40 ألف جنيه.

- إعلام في جامعة مصر الدولية: 49350 جنيهًا للترم الواحد.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. لكليات الإعلام

وسجلت مؤشرات تنسيق كلية الإعلام الأولية الصادرة عن وزارة التعليم العالي وفقًا للمجمع التكراري 78.29% فأكثر، للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023.