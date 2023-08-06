صوامع شبرا وطنطا تستقبل 2760 طن قمح قادمة من ميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط، استقبال 13 سفينة ومغادرة 14 أخرى، فضلا عن وصول إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 45 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21 ألفا و225 طنا، تشمل 11 ألفا و389 طن يوريا و1600 طن رمل، و257 طن كحول، و2329 طن ملح معبأ، و50 طن مولاس، و5600 طن بضائع متنوعة، وغادر قطارين بحمولة إجمالية 2760 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4770 شاحنة.

حركة الوارد من البضائع العامة

وأضافت في تقرير لها، أنّ حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 46 ألفا و477 طنا، تشمل 2969 طن أبلاكاش و2673 طن كسب فول صويا و3488 طن زيت طعام و3404 طن ذرة و2761 طن خشب زان و5888 طن خردة و2151 طن فول صويا و1989 طن حديد و5442 طن قمح و3112 طن نواتج تقطير و9000 طن كسب صويا و3600 طن قمح بضائع متنوعة.

حركة الصادر من الحاويات

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 1022 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 357 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3938 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 168 ألفا و208 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 147 ألفا و809 أطنان.