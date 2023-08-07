مقتل 11 شخصا على أيدي قوات «حركة 23 مارس» في الكونغو الديمقراطية

قُتل ما لا يقل عن 11 شخصا، جراء اشتباكات اندلعت بين منتسبي حركة «23 مارس» المتمردة ومجموعات الدفاع الذاتي بقرية «مارانجارا» في إقليم كيفو الشمالى بشرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.

هجوم على قوات الدفاع الذاتي

وأفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، نقلا عن مسئولين بالإقليم، بأن متمردي حركة 23 مارس هاجموا قوات الدفاع الذاتي بقرية «مارانجارا» قبل ارتكاب مذبحة بحق المواطنين المدنيين، مشيرة إلى أن الهجوم وقع بين الساعة الثالثة فجرا إلى السادسة من صباح أمس الأحد، ونقل بيان وسائل الإعلام عن بيان لإحدى حركات المجتمع المدني «حركة رؤية من أجل انتصار شعب» أن جميع ضحايا المواجهات هم من المدنيين الذين لا علاقة لهم بأي أعمال قتالية.

مذابح بحق المدنيين

واستنكر البيان هذه الطريقة الممنهجة لحركة 23 مارس المتمردة في ارتكاب مذابح بحق المدنيين في إقليم كيفو الشمالي، مضيفا أن متمردي حركة 23 مارس أحرقوا 5 منازل خلال هجومهم، ومن جانبه، صرح مصدر طبي، رفض الكشف عن هويته، بأن هناك نساء وأطفالا بين ضحايا الهجوم إلى جانب 5 مصابين آخرين.وفي السياق ذاته، قال مسئولون محليون إن أصوات اشتباكات بالأسلحة الثقيلة سُمعت في منطقة «بيشنجيرو ـ تونجو» بإقليم كيفو الشمالي، إلا أنه لم يعرف بعد أي تفاصيل عنها.