رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

محافظ القليوبية: لا تهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع

كتب:

حسن صالح
11:48 ص | الإثنين 07 أغسطس 2023
جولة محافظ القليوبية

جولة محافظ القليوبية

شدد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، على عدم التهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من يتعدى على الطريق العام.

جاء ذلك خلال جولة الهجان بمدينه بنها مرورا بمنطقة أسفل الكباري بمنطقة وابور الثلج، موجها برفع الإشغالات والباعة الجائلين من أجل تيسير الحركة المرورية، واستجابة لشكاوى المواطنين من التكدسات المرورية بهذه المناطق، وإعادة الوجه الحضاري لها.

التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية 

وشدد محافظ القليوبية، على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، وإزالة كل أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على جميع المخالفين

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وشدد، على عدم التهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من يتعدى على الطريق العام .

وخلال الجولة وجه الهجان بسحب رخص ورفع اللوحات المعدنية لعدد من سيارات الأجرة بمنطقة عزبة السوق علة الرياح التوفيقي، التي تتسبب في إعاقة الحركة المرورية من منزل كوبري الحرس الوطني.

واستكمل محافظ القليويبة الجولة بتفقد المجمعات الخدمية بقرى مركز شبين القناطر بقرى المريج ومنشأة الكرام والأحراز، حيث أكد على أن المحافظة بدأت في جني ثمار مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تعد أكبر مشروع قومي اجتماعي يهدف إلى إحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بالريف المصري والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري .

مؤكدا أن تلك المجمعات الخدمية نموذج موحد على مساحة 700 مترمربع، ويتكون المبنى في كل قرية من ثلاثة طوابق بتكلفة مالية تصل إلى 9 مليون جنيه لكل منهم، ويضم وحدة محلية، ومجلس محلي، ومكتب بريد، وشهر عقاري، وسجل مدني، ووحدة تضامن إجتماعي ، ومركز تكنولوجي ، ومكتب تموين . 

 

 

اقرأ المزيد:

«القليوبية»: المحافظة بدأت تجني ثمار مشروعات مبادرة حياة كريمة

«حياة كريمة» تنشئ مشروعات متنوعة لخدمة أهالي محافظة القليوبية

محافظ القليوبية يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

نائب محافظ القليوبية: «حياة كريمة» حسنت أوضاع المواطنين في القرى

محافظ القليوبية: تنفيذ 704 مشروعات تنموية وخدمية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

محافظ القليوبية يتابع معدلات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بشبين القناطر

محافظ القليوبية: تنفيذ 99.7% من مشروعات مياه الشرب ضمن «حياة كريمة»

وفد برلمان القليوبية في زيارة ميدانية لقرى «حياة كريمة» لتنمية الوعي لدى الشباب

وكيل رياضة القليوبية يتابع تسليم مركز شباب منية شبين ضمن مبادرة «حياة كريمة»

«حياة كريمة» تحتفل بنجاح مبادرة «التعليم حياة» في القليوبية
بقلم حسن صالح