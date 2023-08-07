محافظ القليوبية: لا تهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع

شدد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، على عدم التهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من يتعدى على الطريق العام.

جاء ذلك خلال جولة الهجان بمدينه بنها مرورا بمنطقة أسفل الكباري بمنطقة وابور الثلج، موجها برفع الإشغالات والباعة الجائلين من أجل تيسير الحركة المرورية، واستجابة لشكاوى المواطنين من التكدسات المرورية بهذه المناطق، وإعادة الوجه الحضاري لها.

التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية

وشدد محافظ القليوبية، على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، وإزالة كل أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على جميع المخالفين

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وشدد، على عدم التهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من يتعدى على الطريق العام .

وخلال الجولة وجه الهجان بسحب رخص ورفع اللوحات المعدنية لعدد من سيارات الأجرة بمنطقة عزبة السوق علة الرياح التوفيقي، التي تتسبب في إعاقة الحركة المرورية من منزل كوبري الحرس الوطني.

واستكمل محافظ القليويبة الجولة بتفقد المجمعات الخدمية بقرى مركز شبين القناطر بقرى المريج ومنشأة الكرام والأحراز، حيث أكد على أن المحافظة بدأت في جني ثمار مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تعد أكبر مشروع قومي اجتماعي يهدف إلى إحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بالريف المصري والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري .

مؤكدا أن تلك المجمعات الخدمية نموذج موحد على مساحة 700 مترمربع، ويتكون المبنى في كل قرية من ثلاثة طوابق بتكلفة مالية تصل إلى 9 مليون جنيه لكل منهم، ويضم وحدة محلية، ومجلس محلي، ومكتب بريد، وشهر عقاري، وسجل مدني، ووحدة تضامن إجتماعي ، ومركز تكنولوجي ، ومكتب تموين .