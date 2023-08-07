كيف تتحقق استدامة قطاع النقل؟.. «معلومات الوزراء» يحدد السياسات

حدد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا من السياسات التي تؤدي دورًا حيويًا في قطاع النقل واستدامته بشكل يحافظ على البيئة، خاصة مع بذل الدولة جهود مُضنية في تطوير البنية التحتية للقطاع بالكامل سواء القطارات أو المترو أو حتى الموانئ.

السياسات التي تؤدي دورًا حيويًا في قطاع النقل

اشتملت السياسات التي تؤدي دورًا حيويًا في قطاع النقل، على 4 محاور رئيسية وفق تقرير صادر عن مركز المعلومات وهي الآتي:

- السياسة الأولى الاستثمار في النقل العام عالي الجودة وخفض انبعاثات النقل

* استخدام المركبات منخفضة أو معدومة الانبعاثات

* اعتماد تقنيات حديثة ووقود أنظف

* توسيع استخدام وسائل النقل عديمة الانبعاثات

- السياسة الثانية تعزيز استخدام التقنيات الرقمية

- السياسية الثالثة إنشاء مدن مدمجة:

تقرير مركز المعلومات، حدد مواصفات المدن المدمجة كالآتي:

* مدن يكون فيها الاعتماد على السيارات أقل.

* انبعاثات ثاني أكسيد الكربون CO2 أقل.

* مستويات استهلاك الطاقة أيضًا أقل.

* إتاحة جميع الخدمات لتكون قريبة للمواطن.

* تعزيز المساحات الخضراء.

* تحفيز السلوكيات الخضراء للشركات والأفراد.

- السياسة الرابعة تعزيز إمكانيات إجراء الأعمال عن بُعد

تتحقق السياسة الرابعة عن طريق الآتي:

* العمل عن بُعد.

* التسوق الإلكتروني.

* تسهم هذه السياسة في خفض معدلات الانبعاثات الناتجة عن النقل.

وسائل النقل الجماعي الصديقة للبيئة

وفي سياق متصل، أكدت وزارة النقل، حرصها على التوسع في وسائل النقل الجماعي الصديقة للبيئة، مثل القطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاثة، والخط الرابع لمترو الأنفاق، والجزء الثالث من المرحلة الثالثة من مترو الخط الثالث، فضلًا عن مشروع الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري.