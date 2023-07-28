تحصين 24 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بقنا

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن مديرية الطب البيطري نجحت في تحصين 24 ألفا و508 رؤوس ماشية خلال فعاليات الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، منذ انطلاق الحملة منتصف شهر يوليو الجاري.

تحصين المواشي بقنا

وأضاف محافظ قنا، أن الماشية التي تم تحصينها شملت 18 ألفا و43 أبقار، و4 آلاف و90 جاموس، و2204 أغنام، و171 ماعز ، مشيرا إلى أن فعاليات الحملة مستمرة للوصول إلى جميع رؤوس الماشية المستهدفة، مناشدا المربين وتجار الماشية بضرورة التعاون مع لجان التحصين لوصول الخدمة للجميع، وتغطية كافة الحيوانات حرصا على صحتها.

توعية المواطنين بأهمية التحصين

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري، أنه يتم استخدام سنون استعمال مرة واحدة لكل رأس، ويقوم بالتحصين فريق عمل مدرب على أعلى مستوى، مع تطبيق إجراءات الأمان الحيوي للحفاظ على الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمة الوادي المتصدع لتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك، كما تقوم الحملة بعمليات الترقيم والتسجيل للحيوانات وكذلك ندوات إرشادية للمربين بأهمية التطعيم وكذلك التأمين على الحيوانات.