أعلى شهادات ادخارية بالدولار في البنوك.. سعر الفائدة ودورية صرف العائد

طرحت بنوك مصرية أعلى شهادات ادخارية بالدولار الأمريكي، حيث تصل مدتها إلى 3 سنوات، وتقدم عددا من المزايا الجيدة للعملاء، منها فائدة كبيرة تصل إلى 27%، على أن يتم صرفها بشكل ربع سنوي.

أعلى شهادات ادخارية بالدولار

وسهلّت البنوك المصرية على الأفراد والمصريين بالخارج شراء الشهادات الدولارية الجديدة من خلال الإنترنت البنكي، أو تطبيقات بنك مصر أون لاين، أو الأهلي نت، كما يمكن شراؤها من خلال الفروع البنكية في جميع أنحاء الجمهورية.

ووفرت البنوك المصرية أعلى شهادات ادخارية بالدولار للعاملين بالخارج والداخل، بمدد تصل لـ3 سنوات، وفائدة تصرف ربع سنوية.

أعلى شهادات ادخارية بالدولار بالبنك الأهلي المصري

وقدم البنك الأهلي أعلى شهادات ادخارية بالدولار، وهي أفضل الشهادات الدولارية، وتشمل شهادات «الأهلى فورا الدولارية»، وهي شهادة تمتد لـ3 سنوات بعائد سنوي 9%، وتبدأ من فئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاته، ويُجرى صرف العائد بشكل مقدم بما يعادل الجنيه المصري عن الفترة كافة، بواقع 27% من قيمة الشهادة، وعند استرداد الشهادة يُجرى استرداد قيمتها بتاريخ الاستحقاق بالدولار الأمريكي.

وقدم البنك أيضًا شهادة دولارية «الأهلى بلس»، وهي أحدى أفضل الشهادات الدولارية، ويصل عائدها السنوي لـ7%، وهي من فئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاته، حيث يجرى صرف العائد بشكل ربع سنوي بالدولار الأمريكي، ويمكن بواسطتها الحصول على قرض يصل لـ50% من قيمة الشهادة بالجنيه المصري، وبحد أقصى 10 ملايين جنيه، بفائدة منخفضة تصل لـ2.25%، وهي نسبة أقل بكثير من سعر الإقراض بالبنك المركزي.

أعلى شهادات ادخارية بالدولار من بنك مصر

كذلك تعد شهادات بنك مصر الدولارية الجديدة من أعلى الشهادات الادخارية، حيث بدأ البنك طرحها في يوم 26 من الشهر الماضي.

كما طرح البنك شهادة «إيليت الدولارية»، بمدة إصدار شهادتين تمتد لـ3 سنوات، وتبدأ من 1000 دولار أمريكي ومضاعفاته.

أما شهادة «القمة الدولارية» في بنك مصر فيصل العائد السنوي لها لـ9%، حيث يصرف العائد مقدماً لثلاث سنوات بنسبة 27% تراكمي بالجنيه المصري.

يبدأ تاريخ إصدار الشهادة بداية من يوم العمل التالي للإيداع، بأساس العائد والاسترداد، كذلك يتم استرداد الشهادة بالدولار الأمريكي، طبقاً للشروط والأحكام.

شهادات دولارية من بنك CIB

ويقدم بنك CIB شهادات دولارية بإيداع متوسط وطويل الأجل لمدد 3 و5 و7 سنوات، بحد أدنى مبلغ شراء 1000 دولار ومضاعفاته.

وضمن أعلى شهادات ادخارية بالدولار، يقدم البنك كذلك شهادات بفائدة تصل لـ5.25%، بدورية صرف عائد شهري، وتصل مدة الشهادة لـ3 سنوات.

وتصل مدة شهادات الدولار في بنك CIB إلى خمس سنوات، وتصرف بعائد شهري بقيمة 5%، وشهادات دولارية أخرى تصل لـ7 سنوات، وعائد شهري 4%.