حريق يشب في شقة بمدينة نصر.. والحماية المدنية تنقذ 11 شخصا عالقا

تمكّنت قوات الحماية المدنية في القاهرة، من إنقاذ 11 شخصًا علقوا في عقار بمنطقة مدينة نصر، وذلك بعد اشتعال النيران في إحدى الطوابق، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولي النيابة العامة التحقيق.

بلاغ باشتعال النيران في أحد العقارات

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارًا من قوات الحماية المدنية يفيد باشتعال النيران في أحد العقارات في دائرة قسم شرطة مدينة نصر، ووجود 11 شخصًا عالقا داخل إحدى الشقق.

الدفع بسيارات إطفاء

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتمّ الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي تمكّنت من السيطرة على الحريق، واستخراج الـ11 شخصًا العالقين.

وتمّ تحرير المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على أسباب اشتعال الحريق.