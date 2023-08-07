تفاصيل برنامج الكيمياء والأدلة الجنائية بكلية العلوم جامعة المنصورة

يعد برنامج الكيمياء والأدلة الجنائية في كلية العلوم جامعة المنصورة، هو العلم الذي يتولى البحث في جميع الحقائق والملابسات التي تدور حول وقوع الجريمة ويهدف معرفة مرتكب الجريمة أو الأشخاص المشتبه بهم وتحليل وفحص جميع الأدلة الموجودة في مسرح الجريمة باختلاف حيثيات الحادثة والعديد من الجهات المختصة مثل الشرطة والهيئات القضائية أو التحقيقية أو الادعاء العام يستفيدون من علم الأدلة الجنائية في توضيح ماهو غامض بشأن الجريمة.

فرص العمل المتاحة لخريجي برنامج الكيمياء والأدلة الجنائية بجامعة المنصورة

تستعرض «الوطن» لقرائها وللطلاب الراغبين في الالتحاق ببرنامج الكيمياء والأدلة الجنائية في كلية العلوم جامعة المنصورة فرص العمل المتاحة لخريجي البرنامج كالآتي وفقا للموقع الرسمي للكلية:

1- معامل الكشف عن السموم والمخدرات التابعة لوزارة الصحة ومختبرات التحاليل الطبية

2- مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل

3- هيئة الرقابة على الصادرات والواردات إدارة الجمارك والحجر الزراعي والصحي للموانئ البرية والبحرية والجوية.

4- إدارة الأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية المباحث والاستخبارات العامة وإدارات الإطفاء.

5- مصانع الأغذية

6- الأوساط الأكاديمية كالجامعات والمراكز البحثية المختلفة مثل المركز القومي للبحوث والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

مصاريف برنامج الكيمياء والأدلة الجنائية بكلية العلوم جامعة المنصورة

وتبلغ مصاريف برنامج الكيمياء والأدلة الجنائية بكلية العلوم جامعة المنصورة وفقا للعام الماضي حيث يتم دراسة البرنامج على نظام الساعات المعتمدة وتبلغ مصاريف البرنامج 20 ألف جنيه على مدار السنة كاملة، وتمنح جامعة المنصورة بكالوريوس الكيمياء والأدلة الجنائية بعد اجتياز الطالب 136 ساعة معتمدة خلال 4 سنوات.

يقبل البرنامج طلابا من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبتي «العلوم والرياضيات»، وكذلك يتم إدراج أوائل خريجي البرنامج ضمن خطة تعيين المعيدين.

مجالات الكيمياء الجنائية

مجال الكيمياء الجنائية لا يقتصر على الدور الأمني بل يتجاوزه إلى توعية عامة بأخطار ومشكلات التعامل غير الآمن مع المواد الكيميائية التي تحيط بنا، وتنقسم الكيمياء الجنائية إلى: «كيمياء فحص المستندات، كيمياء السموم والمخدرات، كيمياء فحص الخيوط والحرائق والمقذوفات والأعيرة النارية والمتفجرات، كيمياء فحص البصمات، كيمياء القياس والمعايرة الشرعي».