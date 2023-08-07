ورشة عمل حول الإدارة الرقمية لـ35 موظفا في أسوان غدا

تنطلق فعاليات الورشة التدريبية «الإدارة الرقمية للمشروعات» التي تشهدها محافظة أسوان، وتستهدف الموظفين من مختلف الأجهزة الحكومية في المحافظة غدًا الثلاثاء وتستمر حتى 10 من شهر أغسطس الجاري برعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان على أهمية هذه الدورة التدريبية المتخصصة ودورها في تأهيل الموظفين لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد، وتمكينهم من استخدام أدوات إدارة المشروعات الرقمية بشكل فعال في تنفيذ وإدارة المشاريع على المدى القصير والمتوسط.

وأثنى اللواء أشرف عطية على التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الاتصالات ودورها في توفير الدعم اللازم لتطوير الجهود المبذولة في إطار خطة التطوير المؤسسي والتحول الرقمي والتكنولوجي في المحافظة، بهدف تحقيق طفرة ونقلة نوعية في هذا المجال، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز تطبيق المشروع القومي مصر الرقمية وتحقيق رؤية مصر 2030.

زيادة كفاءة الموارد المتاحة

وأشار محافظ أسوان إلى أن هذا النهج يسهم في زيادة كفاءة استخدام الموارد المتاحة، وتحقيق التوفير في النفقات، وتقليل الهدر، والحفاظ على البيئة.

تدريب 35 موظفا

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان أن الورشة تستهدف تدريب 35 موظفًا ذوي صلة بأعمال تخطيط وتنفيذ ومتابعة المشروعات القومية والاستثمارية في الديوان العام وجميع المديريات والإدارات والمراكز التابعة.

الهدف من الورشة تعزيز المعرفة وتنمية الخبرات

وأشارت إلى أن الهدف من الدورة التدريبية هو تطوير آليات العمل من خلال تعزيز المعارف وتنمية خبرات ومهارات الإدارة الرقمية للمشروعات لدى الموظفين المختصين، بالإضافة إلى تعزيز دور التحول الرقمي في إدارة الأعمال الحكومية بكفاءة وفعالية.