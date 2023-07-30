محافظة أسوان: تنفيذ برنامج تأهيلي للعاملين بالمحليات ضمن استراتيجية 2030

نفذت محافظة أسوان تكليف وزارة التنمية المحلية بعقد تدريبات مكثفة لرفع كفاءة العاملين بالوحدات المحلية بالمحافظة، وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية، وتحقيق توجهات الدولة والقيادة السياسية، وتنفيذ إستراتيجية مصر 2030.

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتنفيذ الاختبارات القبلية والتقييمات لترشحات المتدربين المتقدمين من الوحدات المحلية بالمحافظة، بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ورئيس لجنة بناء القدرات.

المحافظ يوجه بتصعيد المقبولين

ووجه محافظ أسوان بتصعيد المقبولين لحضور البرامج التدريبية التي تشمل إعداد القادة وإعداد المدربين وإدارة المشروعات والبرمجة وأساسيات تحليل البيانات والشبكات، بالإضافة إلى إجراء الاختبارات بإشراف لجنة تضم مديري الإدارات المالية والقانونية والموارد البشرية ونظم المعلومات الجغرافية.

التدريب في إطار رؤية مصر2030

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتأهيل وتحسين كفاءة العاملين بالمحليات، وبناء صف قيادي ثانٍ لتحقيق التنمية المستدامة في مصر ضمن رؤية واستراتيجية مصر 2030.

وفي سياق آخر تعمل محافظة أسوان على بدء التشغيل التجريبي لعدد من المستشفيات والمراكز الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، لتحسين جودة الخدمات الصحية وتوفيرها لجميع المواطنين في مصر.