الخط الساخن لأعطال الكهرباء في محافظة أسوان.. 24 ساعة لاستقبال الشكاوى

تشهد محافظة أسوان ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة منذ الخميس الماضي، ما يؤثر سلبًا على كفاءة الكهرباء داخل المنازل، لذا يبحث المواطنون دائما عن الخط الساخن لأعطال الكهرباء في محافظة أسوان.

وتتيح وزارة الكهرباء خدمة تلقي الشكاوى والبلاغات عبر الخط الساخن لأعطال الكهرباء، وعلى مدار 24 ساعة في جميع مدن ومراكز أسوان، حيث توفر تواصلًا كاملاً للرد على الشكاوى والاستفسارات حول انقطاع الكهرباء.

الخط الساخن لأعطال الكهرباء في محافظة أسوان

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لقرائها، تستعرض «الوطن» أرقام الخط الساخن لأعطال الكهرباء محافظة أسوان والمخصص لتلقي شكاوى المواطنين في الموجة الحارة التي تشهدها كل أنحاء الجمهورية

- شبكة أعطال وسط المدينة 121/2303062.

- أعطال جنوب أسوان 2322512 شبكة أبو الريش 2400260.

- شبكة غرب أسوان 2210306.

- شبكة المحمودية 2323985.

- شبكة كيما 2263091.

- شبكة السيل 2323453.

- شبكة دراو المدينة 4730279.

- شبكة كوم أمبو المدينة 121/3510066.

- شبكة نصر النوبة 3851181.

- شبكة إدفو 4712493.

ارتفاع درجات الحرارة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا كبيرًا فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كل أنحاء الجمهورية، وشديد الحرارة على مدن جنوب الصعيد ويكون رطب نهارا على القاهرة الكبرى.