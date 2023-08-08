ما هو الفرق بين مخالفة الدوران عكس الاتجاه والسير العكسي؟.. خبير مروري يوضح

كثير من قائدي السيارات عندما يسيرون عكس الاتجاه، فإنهم يتسببون في العديد من حوادث الطرق التي ينتج عنها خسائر بشرية ومادية كثيرة، بسبب عدم الالتزام بقانون المرور، وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» في السطور التالية، ماهو الفرق بين الدوران عكس الاتجاه والسير عكس الاتجاه؟

ماهو الفرق بين الدوران عكس الاتجاه والسير عكس الاتجاه؟

يقول اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إن الدوران عكس الاتجاه مخالفة مرورية يرتكبها قائد السيارة بهدف قصر المسافة والفترة الزمنية بالدخول الخاطئ في فتحة الدوران، مما يسبب اختناقات وكثافات مرورية قد تؤدي إلى حوادث مرورية، هذا بالإضافة إلى عدم الالتزام بإشارات الأسهم دخولا وخروجا، ويعاقب بسحب رخصة القيادة وغرامة مالية.

عقوبات السير عكس الاتجاه في قانون المرور

وأوضح الخبير المروري لـ«الوطن»، أما السير عكس الاتجاه فهي جنحة مرور يرتكبها قائد السيارة والدراجة النارية بالسير مخالفا للاتجاه الصحيح بالطريق العام والطريق الرئيسي، مما يسبب حوادث مرورية قد تؤدي إلى كوارث من إصابات جسيمة ووفيات وإتلاف للمال العام والمال الخاص، لذلك شدد المشرع في الآونة الأخيرة على تشديد العقوبات، طبقا للقانون رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 بسحب رخصة القيادة بحد أدنى شهر وحد أقصى 3 أشهر، كما يرى المدير العام للمرور ويتضاعف الوصل في حالة التكرار وغرامة مالية.