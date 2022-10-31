بعد إصابة 7 أشخاص في حادث بالإسكندرية.. قانوني يوضح عقوبة السير عكس الاتجاه

شهدت منطقة العامرية غرب محافظة الإسكندرية، حادثا مروعا أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وذلك نتيجة اصطدام سيارة ميكروباص بـ«توك توك» يسير عكس الاتجاه، وعلى الفور تم نقلهم لأحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، ويتساءل الكثيرون عن العقوبة المتوقعة في حق سائق مركبة «التوك توك».

العقوبة القانونية المتوقعة لسائق مركبة «التوك توك»

ومن جانبه، أوضح أشرف ناجي المحامي بالنقض، أن السير عكس الاتجاه، هي جريمة يعاقب عليها قانون المرور بالحبس والغرامة، فضلا عن أنه يعرض حياة المواطنين للخطر.

وقال «ناجي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن قانون المرور نص على أن مخالفة السير للمركبات المحدد لها خط سير، عقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد عن 4 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتابع المحامي، أن المادة 76 من قانون المرور، نصت على «كل من يتعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه، وإذا نتج عنه حدوث إصابة أو وفاة شخص ما، تضاعف الغرامة المالية مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس».

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من الخدمات المعنية بطريق الإسكندرية الصحراوي، بوقوع حادث مروري، ووجود إصابات، وبإجراء التحريات تبين أن الحادث نتيجة تصادم سيارة ميكروباص اصطدم بها «توك توك» يسير عكس الاتجاه بسرعة عالية، مما أسفر عن إصابة 3 سيدات و4 أشخاص آخرين بينهم سائقي «التوك توك» والميكروباص.