افتتاح فعاليات مهرجان لندن السينمائي 4 أكتوبر المقبل بفيلم «Saltburn»

وقع اختيار إدارة مهرجان لندن السينمائي على فيلم «Saltburn»، من إخراج إيميرالد فينيل، لافتتاح فعاليات الدورة 67 من مهرجان لندن السينمائي، المقام في الفترة من 4 إلى 15 أكتوبر المقبل.

ووالفيلم هو التجربة الإخراجية الثانية للممثلة البريطانية بعد فيلمها الأول «Promising Young Woman»، الحاصل على جائزتي «أوسكار» و«بافتا» في عام 2021، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وتدور أحداث فيلم «Saltburn» في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وتم تصويره في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ويدور حول الطالب أوليفر كويك (باري كيوجان) الذي يكافح للعثور على مكانه في جامعة أكسفورد، ويجد نفسه منجذبًا إلى عالم الساحر والأرستقراطي فيليكس كاتون (جاكوب إلوردي)، الذي دعاه إلى منزل عائلته الغريبة الأطوار في مدينة سالتبورن لقضاء صيف لا ينسى.

والفيلم من إنتاج إيميرالد فينيل ومارجوت روبي، إضافة إلى جوزي ماكنمارا، ويجمع في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم كاري موليجان، وباري كيوجان، وجاكوب إلوردي، وروزاموند بايك، وريتشارد إي جرانت، وأليسون أوليفر، وآرشي ماديكوي.

المخرجة إيميرالد فينيل: مهرجان لندن ألهمني كثيرا أثناء نشأتي

ومن جانبها، عبرت المخرجة إيميرالد فينيل عن سعادتها بعرض الفيلم في مهرجان لندن، قائلة: «يشرفني أن فيلمنا قادر على افتتاح مهرجان لندن السينمائي لهذا العام»، متابعة: «المهرجان ألهمني كثيرًا أثناء نشأتي وتابعته بحماس من غرفة نومي في الجانب الآخر من لندن، إنه شعور خاص للغاية أن الفيلك هذه الحكاية البريطانية قادرة على الظهور لأول مرة دوليًا في المهرجان الرائع».

مديرة مهرجان لندن: «Saltburn» فيلم طموح

بينما قالت كريستي ماثيسون مديرة مهرجان لندن، «بمجرد أن شاهدنا الفيلم علمنا أننا أمام فيلم الافتتاح، إيميرالد فينيل الحائزة على جائزة أوسكار تعود برحلة مثيرة ومذهلة بحرفية عالية في فيلم يعرض عمقًا هائلاً لمواهب المملكة المتحدة أمام الكاميرا وخلفها».

وتابعت: «مع أدائها الاستثنائي وقلبات الحبكة اللذيذة والموسيقى التصويرية لأوائل القرن الحادي والعشرين، سرق هذا الفيلم الطموح قلوبنا على الفور ولا يسعنا الانتظار لمشاركته مع الجماهير في لندن وفي جميع أنحاء المملكة المتحدة في أكتوبر».