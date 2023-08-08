«معلومات الوزراء»: يجب تطوير استثمارات النقل لخفض صافي الانبعاثات الكربونية

كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن أن هناك حاجة مُلحة لتطوير استثمارات النقل بشكل يدعم خفض صافي الانبعاثات الكربونية، على الرغم من تريليونات الدولارات التي يتم استثمارها في البنية التحتية للنقل كل عام، موضحا أن هذه الاستثمارات تساعد في نقل البضائع.

وأضاف تقرير مركز المعلومات، أن هناك حاجة ملحة إلى استثمار أكثر من 2 تريليون دولار في البنية التحتية للنقل كل عام حتى عام 2040 عالميا، موضحا أن الاستثمار يكون بهدف دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك وفقًا لتوقعات البنية التحتية العالمية الصادر عن شركة «Oxford Economics».

تدفقات الاستثمار في النقل

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن متوسط تدفقات الاستثمار في النقل يجب أن يزيد بسبعة أضعاف على الأقل حتى عام 2030، مؤكدا أن ذلك بهدف إزالة الكربون من القطاع ككل، بحسب تقارير الهيئة الحكومية الدولية «IPCC» المعنية بتغيرات المناخ.

وأشار المركز، إلى أن الدول النامية ستكون أكثر الدول احتياجًا لهذه الاستثمارات، مُفسراً ذلك إلى أن الدول النامية لديها موارد محدودة لحماية البنية التحتية للنقل من الكوارث المتزايدة.

توصيات مهمة بشأن الحفاظ على البيئة

وحدد مركز المعلومات، توصيات مهمة بشأن الحفاظ على البيئة واستدامة قطاع النقل وهي الآتي:

- يجب على الدول تعزيز استدامة قطاع النقل.

- يجب توسيع إطار العمل ليشمل سياسات استدامة النقل.

- يجب دعم تحسين واستدامة قطاع النقل لتمكين النمو الاقتصادي.

- تقديم الدعم للحكومات والسلطات المحلية في القطاعين العام والخاص.

- اتخاذ قرارات بشأن معالجة تغيرات المناخ.

- تسخير الفرص المحتملة لإنشاء أنظمة نقل مستدامة.

- أنظمة النقل الحديثة تمكِّن من النمو الشامل المستدام وسط التطور الحضري.